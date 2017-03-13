13 марта 2017 года

Кому достанутся инвестиционные квоты?

Подготовленные Минсельхозом проекты нормативных правовых актов по инвестквотам практически лишают шанса получить эти лимиты компании, которые собираются строить средне- и малотоннажные суда и полноценные береговые заводы, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

7 марта Минсельхоз направил в ВАРПЭ новую редакцию проектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и процедуры распределения инвестиционных квот. Если распределение этих лимитов будет происходить с помощью предлагаемого министерством механизма, инвестквоты почти не достанутся средне- и малотоннажным судам, заявил президент ассоциации Герман Зверев.

«На Дальнем Востоке рыбопромысловые суда такого типа могут рассчитывать всего на 65 700 тонн водных биоресурсов. Среднетоннажное судно сможет рассчитывать – в зависимости от типа – на 1300 – 2000 тонн, малотоннажное – на 300 тонн. Но это стартовые величины. В случае если число заявителей превысит объем выделяемых ресурсов, закрепляемый за средне- или малотоннажным судном объем будет снижаться. Не исправляет очевидную для средне- и малотоннажных судов диспропорцию и повышающий коэффициент для строящегося на дальневосточных верфях рыбацкого флота. Коэффициент дает прибавку всего в 13 140 тонн! В целом по Дальнему Востоку», - рассказал глава отраслевого объединения в статье для Fishnews.

Он считает, что подготовленные проекты постановлений правительства противоречат поручению президента от 10 сентября 2016 г., в котором прямо указано предусмотреть инвестиционные квоты для средне- и малотоннажных судов. Фактически для стимулирования строительства судов такого типа выделяется всего 12% общего объема водных биоресурсов, выделяемых на инвестиционные цели, констатировал Герман Зверев.

Президент ВАРПЭ отметил, что главная причина такого перекоса – приоритет в пользу супербольших рыбопромысловых судов. В новую редакцию проектов правительственных постановлений включен новый тип рыбопромыслового судна для Дальнего Востока – длиной более 105 м. Дополнительно к уже включенному в проект рыбопромысловому судну длиной свыше 95 м. Дополнительные десять метров получат от государства 25-процентный бонус. Предполагается наделить такое судно 28,7 тыс. тонн минтая и сельди, в то время как рыбопромысловое судно длиной свыше 95 м может рассчитывать на 23 тыс. тонн минтая и сельди. Таким образом, инвестор, который придет с проектом рыбопромыслового судна длиной свыше 105 м, получит от государства на 30 млн долларов больше, чем инвестор, который придет с проектом судна длиной свыше 95 м.

«Странная логика. Логика, при которой экономические риски инвестора, строящего рыбопромысловое судно длиной свыше 105 метров, хеджируются за счет государства и за счет других инвесторов.

Вместо того, чтобы развивать прибрежное рыболовство, вместо того, чтобы стимулировать строительство траулеров-свежьевиков – что на Дальнем Востоке, что на Севере – государство стимулирует строительство супербольших судов. Потому что они суперэффективны? Не факт. Экономическая и промысловая эффективность рыбопромыслового судна длиной свыше 105 м. не превышает на 25% экономическую и промысловую эффективность рыбопромыслового судна длиной свыше 95 метров. Социальная же эффективность такого судна на порядок – именно на порядок – ниже социальной эффективности того же траулера-свежьевика», - подчеркнул Герман Зверев.

Он также обратил внимание, что инвестквоты не достанутся предприятиям, которые намерены всерьез развивать береговые перерабатывающие заводы и всю необходимую инфраструктуру – причалы, холодильники. «Такие предприятия окажутся в заведомо невыгодных условиях при проведении акуциона на понижение. Проекты постановлений устанавливают в качестве минимальных требований к береговым заводам только наличие производственных линий с определенной мощностью суточного производства. Никаких требований к причальной и холодильной инфраструктуре в документах не установлено», - отметил глава ВАРПЭ.

Здесь он также видит серьезное расхождение с указанием главы государства. В поручении президента от 19 декабря 2016 г. говорится о «требованиях к инвесторам, осуществляющим производство рыбной и иной продукции из уловов водных биологических ресурсов, по наличию судов рыбопромыслового флота», а также об «обязанности инвесторов обеспечивать данные предприятия уловами водных биологических ресурсов, добытых в рамках указанных квот».

Герман Зверев привел пример: инвестор заявляет проект по строительству завода с оборудованием, суточная производительность которого составляет 70 тонн филе минтая. Стоимость такой производственной линии составляет не более 200 млн рублей, а получит такое предприятие почти 22 тыс. тонн минтая (в пятнадцатилетнем горизонте такой ресурс стоит свыше 2 млрд рублей). Кроме того, в отличие от строящегося рыбопромыслового судна, для которого предусматривается 50-процентная обеспеченность производственной мощности, береговой завод получает ресурс на все сто.

Как рассказал президент ассоциации, для береговых заводов предполагается выделить 155 тыс. тонн водных биоресурсов, стоимость которых в 15-летнем периоде оценивается в 200 млрд рублей. При этом, заметил он, стоимость основных фондов предприятий по производству и консервированию рыбы и морепродуктов (код 15.2) составляет, по данным Росстата, 27,8 млрд рублей в 2014 году. За десять лет – с 2005 года – стоимость основных фондов таких предприятий возросла меньше чем в полтора раза, с 19,2 млрд. рублей.

«Передача природного ресурса стоимостью в 200 млрд рублей в отрасль, стоимость основных фондов которой сейчас составляет 12% этой величины, приведет к десятикратному увеличению стоимости основных фондов? Конечно, нет. Потому что тогда стоимость основных фондов составит более 40% валовой выручки, а рентабельность основного капитала окажется ниже плинтуса. На самом деле капиталовложения составят менее 10% от стоимости тех природных ресурсов, которые направлены на развитие береговых заводов, - подчеркнул Герман Зверев. - Куда уйдут остальные деньги? Куда угодно. Только не на развитие прибрежных территорий».

Для того, чтобы этого не произошло, ВАРПЭ предлагает две поправки в два проекта постановлений. Они устанавливают обязательство инвестора подтвердить в течение двух лет после начала работы завода факт производства на этом заводе продукции, объем которой составляет не менее 70% годового объема производства, рассчитанного исходя из суточной производительности завода в течение 300 рабочих дней.

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