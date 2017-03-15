15 марта 2017 года

Число погибших в результате отравления на «Изумруде» выросло

Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.

Напомним, «Изумруд» покинул Петропавловск-Камчатский и отправился в район промысла 11 марта. Вечером 13 марта стало известно об отравлении 9 из 27 членов экипажа. Когда утром 14 марта судно вернулось в порт, 4 человека уже скончались.

Еще пять моряков были доставлены в медицинские учреждения, впоследствии один их них умер в реанимации. «Причиной отравления, приведшей к гибели еще одного члена экипажа, явилось употребление метилового спирта. Эти данные получены в результате проведенного анализа крови», - рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко.

Погибший 52-летний мужчина был жителем Петропавловска-Камчатского. Здоровье остальных отравившихся опасений не вызывает, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). По информации Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, владельцем «Изумруда» является компания «Звезда Востока». Ведется расследование, выясняются обстоятельства преступления и собираются доказательства.

Fishnews