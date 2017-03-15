15 марта 2017 года

Аквакультура: время тонкой настройки

Минсельхоз активизирует работу по повышению инвестиционной привлекательности аквакультуры, упрощению процедур и исключению административных барьеров для рыбоводных хозяйств.

Выступая на конгрессе «Правовое регулирование аквакультуры в России 2017», директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац рассказал о планах ведомства по совершенствованию нормативной базы отрасли на ближайшую перспективу. Хотя период формирования основного корпуса документов, по его словам, завершен, на подходе немало изменений, которые носят более локальный, точечный характер.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одним из приоритетных направлений регулятор видит создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли, прежде всего на дальневосточных территориях. «По поручению президента, по поручению курирующего зампредседателя правительства сейчас проводится подготовка нормативной базы и реализуются проекты в целях упрощения предоставления рыбоводных участков, в первую очередь для марикультуры, на Дальнем Востоке», – заявил представитель министерства.

В частности, продолжается разработка интерактивной карты, на которой инвесторы смогут увидеть все потенциальные рыбоводные участки и оценить их характеристики. Борьбу за приглянувшиеся акватории бизнес, возможно, будет вести уже в формате электронных торгов. Соответствующая нормативная база сейчас также подготавливается.

Другой блок изменений направлен на упрощение хозяйственной деятельности предприятий аквакультуры и исключение лишних административных барьеров. Это касается получения земельных участков для размещения рыбоводной инфраструктуры, взаимодействия с органами управления водными ресурсами по всевозможным нормативам сбросов и допустимого воздействия, использования земель лесного фонда при осуществлении рыбоводства, регулирования русловых прудов и т.д.

«Сейчас мы в первую очередь заняты тем, чтобы проанализировать имеющуюся практику правоприменения, пусть даже за такой небольшой промежуток времени, и выявить проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства», – уточнил директор департамента. Затем регулятор постарается эти проблемы либо минимизировать, либо «устранить до того, как они станут серьезным барьером».

Еще одним важным направлением для Минсельхоза является развитие селекционно-племенной работы в рыбоводстве. Евгений Кац напомнил, что этот приоритет был внесен и активно продвигается Ассоциацией «Росрыбхоз». «Сейчас мы анализируем, какие барьеры и какие недочеты есть в нормативной базе в этой сфере», – отметил он, добавив, что в министерстве ожидают конкретных предложений от ассоциации.

Fishnews