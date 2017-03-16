16 марта 2017 года

Электроудочки – харам!

В Центральной мечети Махачкалы на проповеди рассказали о необходимости бережного отношения к природе, в частности о вреде от использования электроудочек.

Имам Хасан-Афанди Махмудов затронул тему браконьерства, опираясь на данные Западно-Каспийского теруправлении Росрыболовства. Он подчеркнул, что главная опасность электроудочки заключается в гибели от одномоментного импульса и крупной рыбы, и мальков, и икры, и всей кормовой базы. Кроме того, даже выжившая рыба навсегда теряет способность к нересту.

Таким образом браконьеры системно уничтожают флору и фауну водоемов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, распознать убитую электричеством рыбу можно по красному оттенку из-за массированного подкожного кровоизлияния. Даже приобретая такие уловы, покупатель косвенным образом поощряет варварское истребление всего живого в водоемах родного края, подчеркнул имам.

Нарушения, связанные с использованием электроудочек, регулярно фиксируются в Республике Дагестан. Информация о вреде этих орудий лова доводится до населения различными способами, в том числе через священнослужителей разных конфессий.

Fishnews