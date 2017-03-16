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Представители коренных народов Сахалинской области. Фото пресс-службы правительства региона

Сахалинская область упорядочит сведения о КМНС

В Сахалинской области формируется реестр общин коренных малочисленных народов для повышение эффективности и прозрачности их господдержки. Предстоит решить ряд вопросов, в частности – с определением национальности и мест проживания КМНС.

В круглом столе по совершенствованию федерального законодательства о правах КМНС, который прошел в Госдуме, а затем в заседании профильной рабочей группы участвовал начальник управления коренных малочисленных народов Севера правительства Сахалинской области Владимир Поломарчук.

По его словам, одним из основных стал вопрос, касающийся доработки проекта ФЗ «О государственной поддержке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, ведущих кочевой образ жизни». В Сахалинской области эти задачи решает образованный в прошлом году совет КМНС при губернаторе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, для повышения адресности помощи общинам в регионе приступили к формированию их реестра. Однако, отметил Владимир Поломарчук, возник ряд сложностей, урегулирование которых находится в компетенции федеральных органов власти. Так, в соответствии с нормами законодательства, учредителями общин могут выступать только лица из числа малочисленных народов. В то же время сегодня не существует порядка определения национальной принадлежности того или иного гражданина, так как в современных паспортах нет графы «национальность».

По мнению начальника управления КМНС, полагаться на справки, выдаваемые муниципальными образованиями, общественными организациями или общинами не совсем правильно, так как порядок определения национальной принадлежности - федеральные полномочия. В этой связи он считает целесообразным поддержать рекомендацию V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» - о внесении изменений в пункт 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации.

«Речь идет о том, чтобы у территориальных органов Федеральной миграционной службы появились полномочия по проставлению на последней странице бланка паспорта отметки о национальной принадлежности гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу РФ, по его письменному заявлению на основании информации о национальной принадлежности родителей (или одного из них), указанной в свидетельстве о рождении», - рассказал Владимир Поломарчук.

При формировании реестра, по его словам, потребуется также уточнить и Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на Сахалине.

К примеру, в Смирныховском районе в списке оказалось только село Буюклы, в то время как коренные северяне проживают и в других населенных пунктах муниципалитета. Сахалинские власти предлагают актуализировать перечень, включив в него территорию района полностью, соответствующее обращение будет направлено в Правительство РФ.

Кроме того, планируется законодательно закрепить положение о том, чтобы включать в перечень территории не менее чем в границах муниципальных образований.

Напомним, в Росрыболовстве рассчитывают, что создание реестра КМНС поможет эффективнее бороться со злоупотреблениями в области традиционного рыбного промысла.

Fishnews

  • Представители коренных народов Сахалинской области. Фото пресс-службы правительства региона
  • Круглый стол по совершенствованию федерального законодательства о правах КМНС прошел в Комитете Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
  • Начальник управления коренных малочисленных народов Севера правительства Сахалинской области Владимир ПОЛОМАРЧУК. Фото пресс-службы правительства региона
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