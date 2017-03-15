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Представители коренных народов Камчатки. Фото пресс-службы правительства Камчатского края

На реестр КМНС возлагают большие надежды

Вопросы правового регулирования традиционного рыболовства рассмотрели в Госдуме. Планируется, что эффективно бороться с злоупотреблениями в этой сфере поможет реестр коренных малочисленных народов для каждого региона и отказ от заявительного принципа выделения лимитов.

Круглый стол по совершенствованию федерального законодательства о правах КМНС прошел в Комитете Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Основной темой стал законопроект, предполагающий изменения в ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

В ходе дискуссии заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов озвучил актуальные проблемы. Он отметил, что для представителей КМНС и общин предусмотрен приоритетный доступ к водным биоресурсам для обеспечения традиционных образа жизни и хозяйственной деятельности. При этом установлен заявительный принцип предоставления в пользование ВБР без ограничения заявляемых объемов. Однако в законе сейчас нет установленного порядка отнесения лиц к коренным народам и не закреплено понятие традиционного образа жизни. Между тем перечень видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС включает рыболовство и реализацию уловов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, из-за пробелов в регулировании каждый год растет число желающих получить право на добычу по льготным условиям: только в Камчатском крае число общин в последнее время выросло почти в десять раз. По информации ФАР, в ряде случаев инициаторами создания общин являются лица, не имеющие никакого отношения к коренным малочисленным народам. «Увеличение объемов добычи, выделяемых КМНС, приводит к соответствующему снижению объемов, выделяемых для осуществления других видов рыболовства. Это не может не сказываться на социально-экономическом развитии регионов», – подчеркнул Василий Соколов.

Согласно данным Росрыболовства, в Дальневосточных субъектах РФ на 2016 г. 262 общины подали 564 заявки на объем водных биоресурсов суммарно превышающий 100 тыс. тонн. В этом году уже 388 общин подали 559 заявок в общей сложности более чем на 200 тысяч тонн.

Помимо этого, в 2017 г. заявки подали 39 тыс. физических лиц на вылов более 22 тыс. тонн ВБР. По некоторым видам водных биоресурсов объем, заявленный для традиционного рыболовства, превысил возможный объем добычи.

При проведении анализа выявлены случаи злоупотреблений. «Сложившаяся ситуация в настоящий момент не устраивает ни представителей коренных народов, поддерживающих свои традиционные уклады и образ жизни, ни администрации субъектов, ни федеральные органы власти. Граждане, живущие в отдаленных районах, на которых и направлены эти преференции, сталкиваются со сложностями подачи заявок и зачастую не могут реализовать свое право, в то время как ряд предпринимателей, пользуясь пробелами в законодательстве, получают доступ к ресурсу», - констатировали в пресс-службе ФАР.

Василий Соколов подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо перейти на адресное закрепление права пользования водными биоресурсами для осуществления традиционного рыболовства. Для этого предлагается уйти от заявительного принципа, создать реестр КМНС при каждом субъекте, и передать полномочия по регулированию этого вида рыболовства на уровень регионов.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокросрыболовство

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