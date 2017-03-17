17 марта 2017 года

Руководителя ТИНРО отпустили под домашний арест

17 марта Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о содержании директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Льва Бочарова под домашним арестом.

Льва Бочарова задержали 14 марта. До сегодняшнего дня он содержался в ИВС Владивостока. Уголовное дело возбуждено постановлением заместителя генерального прокурора по ДФО по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие ведет бригада следователей из Хабаровска.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе судебного заседания в пятницу представитель следственных органов пояснил суть обвинения. В 2015 г. ТИНРО-Центр оплатил подрядной организации отлов и транспортировку косаток для научных исследований. Следствие утверждает, что размещение аукционной документации и фактическая оплата были произведены «задним числом», когда собственно работы уже были выполнены. Именно это и ставят в вину руководителю института.

Пока что в уголовном деле нет конкретного потерпевшего. В перспективе, по словам следователя, им могут быть признаны Росрыболовство или Минсельхоз. Также пока неясен размер ущерба: экспертного заключения нет, а в слушании фигурировали разные суммы – то 13 млн рублей, то 8,5 млн рублей.

По мнению адвоката Олега Орлова, говорить об ущербе в данном случае вообще некорректно, поскольку работы фактически были выполнены: косатки отловлены и научные исследования проведены.

Адвокат озвучил в суде обращение трудового коллектива ТИНРО-Центра в поддержку своего руководителя.

Лев Бочаров в суде пояснил, что ученые были ограничены в сроках: отлов косаток производится в июле, когда они подходят к берегу за лососем. 1 января 2015 г. ТИНРО-Центр перешел на новую организационно-правовую форму – из ФГУПа во ФГБНУ. Изменение проходило «в пожарном порядке» – начало года ТИНРО-Центр в своем новом статусе не имел ни счета в казначействе, ни электронной подписи руководителей, ни плана закупок на 2015 г. Связанная с переходом на новую организационно-правовую форму неразбериха длилась несколько месяцев.

Кроме того, как руководитель организации, выполняющей в год различные работы примерно на 1,5 млрд рублей, он не имеет возможности отслеживать исполнение каждого договора. Тем более что в это время велась подготовка к ВЭФ-2015 и международному конгрессу рыбаков.

В суде также прозвучала информация, что отлов косаток в Приморье могут производить лишь две организации, которые фактически принадлежат одному и тому же учредителю.

Примечательно, что за день до заседания Фрунзенского райсуда по вопросу избрания меры пресечения для директора ТИНРО-Центра в деле появились показания двух секретных свидетелей (их имена не были оглашены в зале суда). Эти свидетели дали показания, что они будут опасаться Льва Бочарова в случае, если он окажется на свободе. На их показания опиралось следствие, настаивая на дальнейшем содержании директора института под стражей. По словам Льва Бочарова, ему эти люди незнакомы.

Кроме того, следствие представило суду также появившиеся накануне заседания протоколы допросов двух свидетелей обвинения – экс-сотрудника ТИНРО Мясникова и подрядчика по отлову косаток Смирных. Их показания, по словам адвоката, в целом повторили показания других свидетелей обвинения.

По результатам рассмотрения суд вынес решение о домашнем аресте Льва Бочарова до 9 мая.

Fishnews