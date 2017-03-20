Мурманских депутатов интересуют наработки Сахалина

20 марта 2017 года
На российско-японских переговорах рассмотрели перспективы реализации двусторонних проектов на южных Курильских островах, в частности в рыбном хозяйстве. Было отмечено, что вопрос их законодательного оформления связан со спорным статусом территорий.
16 марта 2017 года
В Сахалинской области формируется реестр общин коренных малочисленных народов для повышение эффективности и прозрачности их господдержки. Предстоит решить ряд вопросов, в частности – с определением национальности и мест проживания КМНС.
15 марта 2017 года
К 14 марта вылов минтая в Охотском море превысил 577 тыс. тонн (53,9% от допустимого объема) – на 23,4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. После периода штормов и сложной ледовой обстановки ситуация на промысле стабилизировалась.
14 марта 2017 года
Буксир-кантовщик «Удачный» приступает к работе по обслуживанию портового терминала на Кунашире. Судно будет обеспечивать нужды транспортного и рыбопромыслового флота.
В новый вариант проекта распоряжения по видам водных биоресурсов, в отношении которых могут выделяться инвестиционные квоты, включили крабов. Но со сроком вступления в силу с 2018 г.
13 марта 2017 года
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
20 марта 2017 года
Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.
В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.
В условиях, когда для рыбной промышленности Дальнего Востока не хватает местных специалистов, имеет смысл привлекать молодежь с запада России, отмечает директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко.
На российско-японских переговорах рассмотрели перспективы реализации двусторонних проектов на южных Курильских островах, в частности в рыбном хозяйстве. Было отмечено, что вопрос их законодательного оформления связан со спорным статусом территорий.
В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.
Предприятия, занимающиеся в Хабаровском крае прибрежным ловом, обеспечивают рабочие места, в том числе для жителей отдаленных территорий, поставляют на прилавки качественную и доступную рыбопродукцию, отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
В Чукотском автономном округе готовятся установить предельно допустимые объемы «традиционных» уловов, не облагаемые сбором. Власти отметили, что эта норма предусмотрена только для рыбалки на участках и региона фактически не коснется.
В этом году в Камчатском крае восьмой раз пройдет конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Участникам нужно будет продемонстрировать достижения в работе.
Для борьбы с браконьерами на Байкале Росрыболовство создало оперативную группу «Сарма». В задачи подразделения входит охрана омуля в периоды активизации незаконного промысла.
17 марта 2017 года
Необходимо защитить доброе имя коллектива ТИНРО-Центра и его руководителей, считает президиум профсоюзной организации работников рыбного хозяйства в Приморье.