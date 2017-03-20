20 марта 2017 года

Мурманских депутатов интересуют наработки Сахалина

В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.

Группа депутатов Мурманской областной думы побывала в селе Териберка и встретилась с властями муниципального образования, а также представителями рыбацкого сообщества и общественных организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе Мурманской областной думы.

Ранее областной парламент уже выступил с инициативой об изменении правил рыболовства для Северного бассейна. В частности, предлагалось внести поправки, позволяющие жителям ЗАТО Островной осуществлять вылов камчатского краба без путевок.

Помимо любительского лова краба, мурманских депутатов интересует и возможность развития прибрежного рыболовства. С этой целью они намерены изучить опыт Сахалинской области, где реализуется эксперимент по особым условиям добычи водных биоресурсов в шестимильной зоне.

Fishnews