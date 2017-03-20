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Разбирательства по аквакультурным торгам продолжаются

Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.

Приморское УФАС опубликовало сообщение о том, что краевой арбитражный суд подтвердил незаконность торгов теруправления Росрыболовства.

На действия аукционной комиссии пожаловалась компания «Бриннер». По мнению заявителя, его неправомерно не допустили к участию в торгах. Антимонопольщики пришли к выводу, что жалоба необоснованна.

В то же время комиссия Приморского УФАС посчитала, что аукционная комиссия допустила нарушения, так как фактически не провела проверку всех заявителей и разместила с нарушениями сроков протокол рассмотрения заявок на участие в торгах. «Что касается нарушений со стороны организатора торгов, то они выразились в следующих действиях: ПТУ Росрыболовства установило незаконные требования к заявителям о предоставлении сведений; необоснованно сократило срок подачи заявок на участие в аукционе; приложило к документации об аукционе проект договора, который не соответствует части 2 статьи 9 закона об аквакультуре», – заявили в территориальном управлении ФАС.

Также антимонопольщики пришли к выводу, что организатор торгов и аукционная комиссия нарушили требования части 18 статьи 18.1 закона о защите конкуренции, поскольку аукцион не был приостановлен на время рассмотрения поступивших в УФАС жалоб. «Организатору торгов было выдано предписание об отмене протоколов, возврате заявок и приведении документации об аукционе в соответствие с требованиями законодательства», – отметили в Приморском УФАС.

Приморское теруправление обжаловало решение и предписание управления ФАС. «16 марта 2017 года Арбитражный суд Приморского края отклонил требования заявителя, поддержав тем самым позицию антимонопольного органа», – заявило УФАС.

В территориальном управлении Росрыболовства между тем обратили внимание на то, что для выводов необходимо дождаться мотивированного решения суда. В сообщении на сайте Приморского УФАС представлена позиция непосредственно антимонопольного органа, отметил начальник отдела правового обеспечения теруправления Росрыболовства Вадим Смятских.

«Я считаю, что есть необходимость дождаться мотивированного решения арбитражного суда и потом уже сделать выводы», – сказал собеседник Fishnews. Мотивированное решение позволит узнать, чем руководствовался суд при отказе в удовлетворении жалобы, и определиться с дальнейшими действиями, отметили в Приморском ТУ.

Fishnews

НазадМетки: ФАСаквакультураросрыболовство

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