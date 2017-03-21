21 марта 2017 года

У Китая и России насыщенная «рыбная» повестка

Во Владивостоке открылась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В повестке встречи – реализация двусторонних соглашений, организация поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций.

Сессия, организованная на базе Дальрыбвтуза, будет проходить в течение нескольких дней. В мероприятиях принимают участие представители органов власти, бизнеса, науки двух стран.

В прошлом году комиссия собиралась в Шэньчжэне. Были достигнуты серьезные договоренности, предстоит обсудить, что удалось реализовать, отметил заместитель руководителя Росрыболовства, представитель РФ в смешанной комиссии Василий Соколов.

Глава китайской делегации, замначальника управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Минсельхоза КНР Лю Синьчжун отметил, что в последние годы сотрудничество между Россией и Китаем получило новое развитие. Взаимодействие приносит пользу обеим странам, заявил представитель КНР. Отдельно он отметил результаты соглашения по противодействию ННН-промыслу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, у сессии насыщенная повестка. Первая тема – реализация соглашения от 27 мая 1994 г. о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури. «Это традиционный раздел. По нему велась большая работа в течение всего года, поэтому тут есть что доложить», – прокомментировал Василий Соколов.

Вторая тема – сотрудничество в рамках соглашения от 4 октября 1988 г. Здесь решено обсудить работу китайских судов в исключительной экономзоне РФ. Замглавы Росрыболовства обратил внимание, что с 1 января 2017 г. введены новые требования в сфере спутникового контроля, в том числе иностранного флота, осуществляющего добычу в ИЭЗ России.

Еще один блок вопросов – реализация соглашения по борьбе с ННН-промыслом. Василий Соколов заявил, что российская сторона признательна китайским коллегам за усилия, которые предпринимаются в этой области, но нелегальный бизнес все время ищет новые пути. «Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы Китай, который сейчас прилагает тоже усилия в противодействии нелегальному промыслу во всем мире, обеспечил бы нормальные условия для легальных рыбаков и в то же время усложнил жизнь браконьерам», – подчеркнул глава российской делегации.

Планируется поднять и другие важные вопросы. В частности, о лицензировании российских судов – производителей рыбной муки и рыбьего жира для поставок в КНР. А также о сотрудничестве в области инвестиций. «У российской делегации есть предложения по организации сотрудничества в приграничных субъектах по аквакультуре», – сообщил Василий Соколов. Руководитель китайской делегации также отметил, что инвестиционное взаимодействие – важнейший вопрос.

Fishnews