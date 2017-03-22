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Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ, глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ, помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир КОЖИН. Фото пресс-службы ОСК

ОСК рассчитывает на заказы рыбаков

ОСК поборется за основную долю заказов на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы квот под инвестиции, заявил президент корпорации Алексей Рахманов. Наплыва заказчиков судоверфи ожидают сразу после принятия пакета подзаконных актов.

21 марта в Москве прошло отраслевое совещание «10 лет Объединенной судостроительной корпорации: итоги и перспективы развития отрасли». Руководители ОСК, судостроительных предприятий и конструкторских бюро отчитались о проделанной за этот срок работе, обсудили проблемы и перспективные направления развития индустрии.

«Отрасль будет решать задачу постепенного увеличения доли наукоемкой гражданской продукции. В прошлом году этому было положено хорошее начало. Впервые за несколько лет гражданское судостроение показало годовые темпы роста более чем 10%. Нам нужно поддерживать такую динамику, учитывая, что к 2030 году объемы производства планируется увеличить в несколько раз», – задал ориентиры глава Минпромторга Денис Мантуров.

В числе важнейших отраслевых направлений он назвал «развертывание на новой экономической и технической основе постройки современных рыбопромысловых судов и транспортных судов для морских и внутренних водных путей». Президент ОСК Алексей Рахманов добавил, что вслед за решениями президиума Госсовета «в минувшем году начало развиваться производство рыболовецких судов» и достигнуты договоренности с рядом рыбопромысловых компаний.

«В конце 2016 года Выборгским судостроительным заводом (входит в состав ОСК – прим. корр.) были подписаны сразу несколько контрактов на строительство рыболовецких судов. С Архангельским траловым флотом – на постройку четырех морозильных траулеров проекта ST 118 длиной 86 метров и с мурманской компанией «Норд Пилигрим» – для строительства двух траулеров проекта ST 116XL длиной 81 метр», – подтвердил генеральный директор ВСЗ Александр Соловьев.

По его словам, ведутся переговоры о строительстве еще двух траулеров проекта ST 116XL для УК «ФОР» и шести БМРТ проекта ST 192 для «Русской рыбопромышленной компании». Есть интерес и со стороны других компаний, работающих в Северном и Дальневосточном бассейнах. В связи с вероятным расширением перечня видов водных биоресурсов, выделяемых в рамках инвестквот, прежде всего за счет крабов, на заводе готовы рассматривать проекты судов-краболовов.

Емкость программы по строительству крупнотоннажных и средних судов, под которые будут предоставляться дополнительные квоты, оценивается примерно в 50 единиц флота. Однако большинство потенциальных клиентов – рыбаков – пока не торопятся размещать заказы, ожидая выхода подзаконных актов, которые закрепят механизм распределения инвестквот.

«С принятием этого пакета можно ожидать, и это неминуемо произойдет, резкого всплеска активности заказчиков, с учетом того что на согласование и подписание судостроительных контрактов будет отведено максимум полгода или даже меньше того», – озвучил прогноз руководитель ВСЗ.

Чтобы справиться с заказами в сжатые сроки и удовлетворить требования заказчиков одного из самых высокотехнологичных типов судов, судоверфи в составе ОСК планируют прибегнуть к межзаводской кооперации и рассчитывают на локализацию оборудования. «Идет очень активная работа с рыбаками, – подытожил Алексей Рахманов. – Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы львиная доля заказов пришлась бы на предприятия ОСК, а не отдавать это все на сторону, так что еще поборемся».

Fishnews

НазадМетки: крабмосквамурмансксудостроение

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