28 марта 2017 года

«БААДЕР». Легендарные машины

«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

Почти сто лет назад, в 1919 г., молодой инженер Рудольф Баадер основал компанию «Нордишер Машиненбау Руд. Баадер». Он поставил цель – механизировать процесс рыбопереработки. В те времена рыбу разделывали вручную и идея выглядела революционно.

«Первым образцом в линейке «Баадер» стала машина для филетирования сельди. Рудольф Баадер смог запустить ее после 3 лет разработок. Постепенно ассортимент товаров расширялся. И каждый раз, запуская новое оборудование, компании удавалось представлять лучшие образцы в своем сегменте. В 1995 году, после внезапной кончины Рудольфа Баадера, семейный бизнес возглавила его дочь, Почетный Консул госпожа Петра Баадер. Под ее руководством группа продолжила расширяться, - рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

С 2007 г. членом Группы «Баадер» стал датский производитель оборудования для обработки птицы LINCO Food Systems. В 2012 году Группа «Баадер» приобрела 100% акций компании TRIO Food Processing Machinery AS в Норвегии вместе с ее дочерней компанией TRIO FTC Sweden AB. TRIO предлагает шкуросъемные машины, слайсеры, удалители пинбона.

«На сегодняшний день «Баадер» – уверенная в себе, ориентированная на работу в команде независимая компания. Наша политика прежде всего направлена на достижение высочайшей эффективности и рентабельности с надежной продукцией и решениями для пищевой промышленности», – заявил Дмитрий Котляр.

Он подчеркнул, что высокая степень компетенции в рыбопереработке, технологиях сепарации, взвешивания, сортировки, а также в бизнес-решениях позволяет группе оставаться наиболее прогрессивным бизнес-партнером в глобальной индустрии переработки пищевых продуктов.

«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса, – обратил внимание гендиректор «Баадер-Восток-Сервис». – Эффективным и надежным образом мы стремимся помочь нашим заказчикам по всему миру обеспечить безопасными продуктами питания всех потребителей».

По его словам, первые контакты еще с бывшим СССР компания «Нордишер Машиненбау Руд. Баадер ГмбХ и Ко.КГ» установила в 30-х годах прошлого столетия и с тех пор поддерживает плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество со многими клиентами из России, Украины, Беларуси, Казахстана, стран Балтии, Закавказья и Средней Азии. В течение десятилетий реализованы многочисленные проекты и поставки технологического оборудования для переработки рыбы, мяса и птицы, отметил Дмитрий Котляр.

В 1992 г., чтобы улучшить обслуживание клиентов, находящихся в стратегически важном регионе Тихоокеанского побережья России, а также обеспечить должное техническое обслуживание и ремонт машин фирмы «Баадер», было создано совместное российско-германское предприятие ООО «Баадер-Восток-Сервис». Двумя годами позже, в 1994 г., было открыто аккредитованное представительство в Москве и во Владивостоке.

«Если говорить о покрытии «Баадером» различных промыслов и производств, то на Дальнем Востоке все, кто работает на филе минтая и сельди, оснащены нашими машинами, - подчеркнул Дмитрий Котляр. - В северо-западной части России – это производители трески, пикши, сайды».

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