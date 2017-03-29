29 марта 2017 года

Минвостокразвития расписало передачу «морских огородов»

Новый порядок формирования рыбоводных участков для марикультуры в Дальневосточном регионе предложило Минвостокразвития. В схеме распределения планируется задействовать правительственную подкомиссию и Фонд развития Дальнего Востока.

Акваторию поделят на квадраты

В правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1183, предлагается внести раздел «Особенности порядка определения границ рыбоводных участков в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна».

Как сообщает корреспондент Fishnews, механизм предусматривается следующий. Акватории делятся на квадраты. Их площадь не должна превышать 100 га. Минвостокразвития направляет список пронумерованных квадратов в федеральные ведомства, органы исполнительной власти регионов, органы местного самоуправления (в документе указано «органы исполнительной власти… муниципальных образований»).

Те, в свою очередь, в течение 30 календарных дней с даты получения предварительного перечня должны сообщить министерству номера квадратов, на которые распространяются ограничения – в связи с расположением рыбопромысловых участков, запретных районов, особо охраняемых природных территорий, уже закрепленных за пользователями рыбоводных участков.

В результате Минвостокразвития должно будет сформировать два списка – квадратов с ограничениями и без ограничений – и направить их в правительственную подкомиссию по рыбной отрасли (возглавляет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев).

За ней закрепляются функции по одобрению перечня акваторий без ограничений. Также подкомиссия может указать на то, что нужно дополнительно проработать обоснованность включения квадратов в список с ограничениями и определить меры, направленные на устранение таких препятствий.

В схему хотят включить ФРДВ

Предполагается, что перечень доступных акваторий будет представлен на сайте Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), причем ознакомиться со списком можно будет бесплатно.

Желающий получить участок должен будет направить заявление в Росрыболовство, чтобы были определены границы РВУ. Потребуются «заверения об участии в торгах на право заключения договора пользования рыбоводным участком, в том числе обязательства внести задаток в сумме минимального стартового платежа».

«Определение границ рыбоводного участка осуществляется в пределах не более чем 4 (четырех) произвольных точек привязки, при этом площадь рыбоводного участка не может превышать 1000 (одной тысячи) гектар. Границы рыбоводного участка определяются последовательным соединением точек привязки прямыми линиями либо по береговой линии водного объекта. Информация о таком соединении включается в описание границ рыбоводного участка», – говорится в проекте.

«Предложения потенциального инвестора о формировании рыбоводного участка с использованием интернет-сервиса Фонда направляется в Росрыболовство для принятия в течение 10 дней приказа об утверждении границ рыбоводного участка. Одновременно с утверждением границ рыбоводного участка Росрыболовство принимает решение о выставлении такого участка на электронный аукцион», – сказано в сопроводительных материалах к проекту.

Определение границ рыбоводного участка площадью более 1000 га допускается на основании положительного решения подкомиссии.

Минвостокразвития также предложило изменения в правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 450, – по электронному аукциону.

Fishnews