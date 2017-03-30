30 марта 2017 года

На Камчатке получит развитие электронная торговля рыбопродукцией

В порту Петропавловска-Камчатского планируется создать условия и инфраструктуру для электронной торговли водными биоресурсами. Соответствующее соглашение о намерениях подписали «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Камчатское морское пароходство.

Договор о взаимодействии и сотрудничестве между АО «ДАРД» и ООО «КМП» будет заключен до 1 июля 2017 г. Уже в ближайшее время стороны приступят к разработке «дорожной карты» по проекту, который реализуется в соответствии с поручениями президента России о развитии биржевой и аукционной торговли ВБР.

В частности, в рамках соглашения «Дальневосточный аукционный рыбный дом» будет обеспечивать организацию и проведение аукционных и биржевых торгов с участием производителей рыбопродукции из Камчатского края. Посредством электронной площадки Биржи «Санкт-Петербург» торги будут осуществляться как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Кроме того, ДАРД будет вести торгово-закупочную деятельность для реализации приобретаемой рыбопродукции через организованные торги; заниматься маркетинговыми исследованиями ситуации на рыбных рынках стран АТР и обучением основам биржевой торговли.

Камчатское морское пароходство в рамках проекта берется оказывать транспортно-логистические услуги и привлекать рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия края для реализации продукции на организованных торгах. Эти задачи планируется решать в том числе с использованием возможностей регионального рыбного терминала «Альянс-Камчатка», в который помимо КМП входят Петропавловск-Камчатский морской торговый порт, «Хладокомбинат», «РефКАМФлот» и «Автоагентство-НАВИ».

Отмечается, что услуги по доставке, перевалке, хранению, а также отправке в различные регионы России и порты Японии, Китая, Кореи, США и Европы рыбопродукции, реализуемой на аукционных и биржевых торгах, будут оказываться по специальным тарифам.

По словам вице-президента ООО «Камчатское морское пароходство» Валентина Нитченко, благодаря появлению на Камчатке первого рыбного терминала рыбаки получили возможность доставлять свою продукцию в центральные и западные регионы России. Инструмент биржевой торговли способен открыть для них новые рынки сбыта и позволит не ограничиваться невыгодными предложениями перекупщиков, что приобретает особую актуальность в пиковые периоды путин.

«Такой симбиоз наших компаний способен дать камчатским предприятиям возможность выгодной, качественной, быстрой продажи своей рыбопродукции и предложить при этом самую большую географию сбыта на зарубежных рынках АТР и в России. Поэтому нам интересно сотрудничество с «Дальневосточным аукционным рыбным домом» в этом плане. Думаю, что это позволит рыбопромышленникам приподнять голову и поискать более выгодную альтернативу для сбыта своей продукции», – прокомментировал Fishnews перспективы подписанного соглашения Валентин Нитченко.

В «Дальневосточном аукционном рыбном доме» также уверены: предстоящий проект имеет хорошие перспективы для того, чтобы стать рабочим и по-настоящему полезным инструментом для рыбопромышленников Камчатского края.

«С интересом приступаем к новому проекту. Уверен, что практический опыт аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией, который наши специалисты наработали за последние три года, окажется полезным камчатским рыбакам. Тем более что сегодня мы имеем возможность привлекать к участию в торгах в качестве покупателей и зарубежные компании», – отметил генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин.

Fishnews