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Впервые рыба ушла за рубеж через российскую биржу. Фото с сайта «ФЕСКО»

Впервые рыба ушла за рубеж через российскую биржу

Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.

Покупателем стала компания Golden Еagle Сo. Ltd (Республика Корея), зарегистрированная в качестве клиента «Дальневосточного аукционного рыбного дома» (ДАРД) на Бирже «Санкт-Петербург». Две сделки по продаже 22 тонн (контейнерной партии) камбалы б/г, б/х штучной заморозки были заключены с помощью биржевых (организованных) торгов. Цена составила 2,15 доллара за кг.

Как сообщили Fishnews в АО «ДАРД», продавцом партии выступила перерабатывающая компания из Приморского края. Условия поставки - CFR, порт погрузки – Владивосток, порт назначения - Пусан. Экспортные сделки на бирже проводятся на условиях, указанных в ИНКОТЕРМС 2017.

«Совершенные накануне сделки стали первым опытом для современной России, так что их можно назвать по-настоящему уникальными», - подчеркнул генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин.

Напомним, что допуск к участию в биржевых сделках иностранные юридические лица получили в соответствии с изменениями в федеральный закон об организованных торгах, принятыми в июле 2016 г. С ноября прошлого года соответствующие обновления в правила допуска к торгам на своей площадке внесла Биржа «Санкт-Петербург». Таким образом, иностранные лица получили возможность напрямую или через институт брокерства участвовать в биржевых и аукционных сделках по покупке товаров, в том числе рыбопродукции.

«В данном случае не только мы получили уникальный опыт совершения экспортных сделок на бирже, о которых давно говорилось, и по которым давались соответствующие поручения главы государства. Это означает, что Россия получила выход на международную арену публичных торгов, возможность интегрироваться в рынки АТР со своими площадками и готова вливаться в современную систему электронных биржевых и аукционных торгов рыбопродукцией», - прокомментировал Сергей Лелюхин.

Кроме того, по словам гендиректора АО «ДАРД», биржевая площадка обеспечивает прозрачность сделок и финансовую безопасность участникам торгов.

О первом опыте совершения экспортных сделок с рыбопродукцией рассказали участникам одного из круглых столов, прошедших 22 февраля в Южно-Сахалинске.

Fishnews

НазадМетки: биржавладивосток

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