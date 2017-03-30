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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Уловы браконьеров – в топку

Росрыболовство предлагает в качестве меры по борьбе с незаконным оборотом уловов уничтожать конфискованную у браконьеров рыбопродукцию, не дожидаясь решения суда.

Рыбный экспорт под контролем

Ситуация с контрафактом в рыбной отрасли рассматривалась на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое 29 марта провел глава Минпромторга Денис Мантуров. О мерах, предпринимаемых для защиты рынка от браконьерской рыбы, доложил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он рассказал, что на международном уровне борьба с оборотом контрафактной рыбопродукции ведется в рамках международных договоров РФ. Это и схемы государственного портового контроля иностранных судов в НАФО и НЕАФК, и регламент Евросоюза 1005/2008, и соглашения по противодействию ННН-промыслу с Японией, Республикой Корея, КНДР, Китаем и США.

Договорами предусматривается, что отдельные виды рыбопродукции, произведенные в местах промысла и доставляемые в иностранные порты российскими судами, поступают на экспорт только в сопровождении специальных документов, подтверждающих законность добычи сырья. Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2016 г. территориальные управления Росрыболовства подтвердили происхождение порядка 1,7 млн тонн рыбопродукции, что составило около 82% легального экспорта.

По словам Ильи Шестакова, «создание системы противодействия перемещению контрафактной продукции полностью ликвидировало браконьерский экспорт на Северном бассейне» и существенно снизило его объемы в Дальневосточном регионе. «В настоящее время мы продолжаем переговоры по расширению перечня видов продукции, сопровождаемой сертификатами происхождения», – отметил представитель рыбного ведомства.

Он заявил о высокой эффективности межгосударственных мер по борьбе с оборотом контрафактной рыбопродукции и предложил провести анализ вывоза уловов ВБР с территории РФ и на этой основе дать оценку целесообразности заключения подобных международных соглашений с иными странами-импортерами.

Хранить контрафакт слишком дорого

На внутреннем рынке контролировать происхождение и оборот рыбной продукции намного сложнее. Руководитель Росрыболовства пояснил, что действующая в настоящее время внутригосударственная система госконтроля основывается на документации, подтверждающей законность происхождения улова, – это разрешение на вылов. Она оставляет лазейку для недобросовестных рыбодобывающих предприятий.

«В связи с невозможностью тотального контроля органами рыбоохраны и пограничной службой они используют одни и те же разрешения многократно. При этом, что самое печальное, ветеринарно-сопроводительная документация на рыбопродукцию выдается без учета подтвержденных реальных объемов продукции. Таким образом у нас легализуется особенно красная икра, продукция из лососевых», – констатировал Илья Шестаков.

Несмотря на налаженное информационное взаимодействие между Росрыболовством и Россельхознадзором с организацией обмена данными с ветеринарными службами субъектов РФ возникают проблемы. «Мы еще раз сталкиваемся с тем, что раздробленная система ветеринарного контроля и надзора приводит к дезорганизованности, и по сути мы такую важную функцию выполнять не можем», – сделал вывод руководитель федерального агентства.

Контрафактную продукцию в рыбных рядах выявляют и уже после ее поступления в коммерческий оборот – в ходе совместных проверок с правоохранительными структурами. В Росрыболовстве считают, если отнять у браконьера прилавок, то масштабный преступный промысел прекратится сам по себе. Но пока результаты этой работы неутешительны.

«Коммерческий оборот браконьерской продукции многократно больше пресекаемого в ходе контрольных мероприятий. При этом особенно тревожит объем оборота осетровых. Мы видим, как практически в каждом крупном городе на рынках без особых проблем можно купить продукцию из дикой осетрины или китайский контрафакт», – признал Илья Шестаков.

Большой проблемой он назвал необходимость хранения конфискованной рыбопродукции до решения суда. «Порой этот срок составляет более года, средств соответствующих бюджетом на хранение не выделяется», – обратил внимание чиновник и попросил добавить в протокол предложение внести законодательные изменения, «возможно, такие же жесткие, как и с санкционной продукцией, то есть уничтожение такой контрафактной продукции до решения суда». Позицию Росрыболовства в этом вопросе поддержал глава МВД Владимир Колокольцев, предложив распространить схему с ликвидацией контрафакта на алкогольную продукцию.

Еще одним инструментом против браконьеров, как полагают в федеральном агентстве, может стать комплексная система учета и контроля оборота рыбной и иной продукции из особо ценных и ценных водных биоресурсов. Ее внедрение «позволит ускорить вытеснение нелегальной и контрафактной продукции с российского рынка и повысить конкурентоспособность официальных производителей данной продукции, в том числе осетровых». В связи с этим Илья Шестаков выступил с инициативой продолжить эксперимент по маркировке меховых изделий, позволяющей их идентифицировать, на рыбных товарах – в первую очередь на продукции из осетровых и красной икре.

Анализ ДНК против фальсификата

В рамках госкомиссии был заслушан доклад руководителя Роскачества Максима Протасова о результатах исследования отдельных категорий рыбной продукции, выявившего распространенную практику подмены наименований и видового состава рыб. Тестирование проходили образцы филе лососевых, замороженной трески и консервированных шпрот.

Специалисты Роскачества воспользовались методом секвенирования ДНК, который в настоящее время не аттестован в России. Однако этот метод позволил как подтвердить результаты несоответствия продукции, полученные ранее методом ПЦР, так и определить, какой конкретный вид рыбы находится в упаковке на самом деле.

«В результате было доказано, что около 40% филе лососевых и трески было фальсифицировано, а подмена вида сырья в шпротах встречалась в 15%, – озвучил итоги проверок Максим Протасов. – Показательно, что в подмене наименований не были уличены прибрежные рыбоперерабатывающие и рыбодобывающие компании, а только упаковщики и фасовщики».

Среди причин, толкающих производителей на обман, он назвал желание получить выгоду за счет замены дорогой рыбы на более дешевую (минтай вместо трески), вынужденную подмену на равноценный вид, чтобы избежать штрафов за срыв поставок, (семга и форель или килька и салака) и отсутствие системы контроля за входным сырьем у переработчиков.

«Мы придерживаемся позиции о необходимости ускорения внедрения в России прослеживаемости рыбной продукции с момента вылова до ее поступления в торговые организации, предприятия общепита и социальные учреждения», – заявил представитель Роскачества.

«Не хочется есть фальсификат», – выразил общее мнение Денис Мантуров. Комментируя итоги заседания, он отметил, что предложения, поступившие от Росрыболовства, в том числе по маркировке особо ценных рыб, были приняли за основу и сформулированы соответствующие поручения органам исполнительной власти.

«По маркировке мы договорились использовать все возможные доступные методы, которые, с одной стороны, не обременяли бы субъекты хозяйственной деятельности и в то же время обеспечивали бы качество и контроль за легальной продукцией», – уточнил министр. По словам главы Минпромторга, на запуск проекта по маркировке рыбной продукции потребуется не менее шести-восьми месяцев – для согласования и внедрения методов, однако «при слаженной работе органов и согласованной позиции» его возможно реализовать уже в текущем году.

Fishnews

  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ
  • Заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
  • Министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ
  • Руководитель Роскачества Максим ПРОТАСОВ
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