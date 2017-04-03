03 апреля 2017 года

Камчатка субсидирует создание заводов по переработке отходов

До 2020 г. правительство Камчатского края планируют увеличить утилизационные мощности до тысячи тонн. Предприятия, являющиеся основными инвесторами производств по переработке отходов рыбного хозяйства, смогут воспользоваться субсидиями в рамках краевой программы по поддержке рыбной отрасли.

Как сообщили в правительстве Камчатского края, в будущем году в регионе будет разработана специальная программа «Обращение с отходами производства и потребления». Однако в этом документе не предполагается уделять особое внимание отходам от деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса. «Эти вопросы входят в компетенцию прежде всего самих предприятий», – отметил в разговоре с корреспондентом Fishnews заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. В то же время он подчеркнул, что в правительстве соблюдение экологического законодательства держат на контроле.

Глава минрыбхоза обратил внимание на то, что за последние годы ситуация с переработкой отходов от рыбохозяйственного комплекса в регионе значительно улучшилась. «Я хочу отметить, что предприятия успешно и прибыльно решают эти задачи. Сегодня утилизация рыбных отходов стала действительно выгодным бизнесом», – сказал он.

Если еще 5-7 лет назад в регионе не знали, как справляться с внушительным объемом отходов после каждой лососевой путины, то сегодня утилизационные предприятия фактически готовы биться за ресурс. «Благодаря современным технологиям бизнесмены научились перерабатывать лососевые отходы в высокопротеиновую муку и медицинский рыбий жир. И рынок сбыта на эти продукты оказался огромен. Этот товар стал расходиться быстрее и бодрее, чем рыба», – заметил Владимир Галицын.

Впрочем, ситуация в отдаленных районах Камчатского края, по признанию собеседника, не такая позитивная. В первую очередь из-за стоимости подобных производств. Однако есть положительные изменения. Так, по словам главы регионального минрыбхоза, если в 2013 г. в Соболевском районе края не было ни одной установки, то сегодня их уже три. А до конца 2017 г. камчатские предприниматели планируют реализовать еще ряд проектов по строительству заводов по утилизации отходов рыбохозяйственных предприятий. «В частности, «Восточный берег» в Ивашке строит предприятие, суточная загрузка которого составит порядка 100 тонн сырья. Там же РПЗ «Максимовский» планирует построить производство с аналогичной суточной переработкой. И «Укинский лиман» реализует небольшой проект по постройке утилизирующего предприятия на 10 тонн», – рассказал куратор краевого рыбохозяйственного комплекса.

До 2020 г., по оценкам камчатского минрыбхоза, в регионе появится ряд перерабатывающих отходы производств суммарной мощностью от 400 до 1000 тонн. Большая часть будет сосредоточена на восточном побережье Камчатки.

«Хочу отметить, что при подготовке к путине, на каждом рыбохозяйственном совете, мы всегда отдельное внимание уделяем вопросам, связанным с утилизацией отходов и соблюдением экологического законодательства, которое в последние годы сильно ужесточилось», – подчеркнул Владимир Галицын. Он добавил, что краевое правительство помогает предпринимателям – в частности, субсидирует процентную ставку по кредитам, полученным на строительство подобных производств. Эта мера, прописанная в краевой программе, работает довольно успешно. «Мы не относим заводы по утилизации отходов к отдельному виду деятельности, ведь это все связано воедино с процессом переработки. Недавно на рабочей группе мы рассмотрели инвестпроект по строительству фабрики по переработке и утилизации отходов суточной мощностью 70 тонн. Заявитель – Озерновский РКЗ – может претендовать на меры господдержки. Мы стараемся поддерживать наши предприятия по мере возможностей», – заключил глава министерства.

Fishnews