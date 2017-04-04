04 апреля 2017 года

Глава СВТУ предложил, как повысить эффективность рыбоохраны

Работа рыбинспектора требует специальных знаний и навыков. Целесообразно создать школы или центры по обучению сотрудников рыбоохраны, заявил руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.

С предложениями по повышению эффективности работы в сфере охраны водных биоресурсов глава СВТУ Росрыболовства Александр Христенко выступил на заседании коллегии федерального агентства.

Так, по мнению руководителя теруправления, можно было бы внести изменения в пункт 2 статьи 23.27 КоАП РФ: включить государственных инспекторов в список лиц, уполномоченных рассматривать административные дела в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Это позволит не расходовать административный ресурс не повторное изучение материала, когда госинспектор, не уполномоченный рассматривать дела, вынужден передавать их на рассмотрение начальству, считает Александр Христенко.

В качестве одной из мер по предотвращению незаконного оборота водных биоресурсов руководитель СВТУ предложил устранить противоречия, связанные с ограничением по перевозке уловов физическими лицами, установить предельную норму веса и количества перевозимого багажа в виде сырья или продукции из ВБР для личных нужд.

Еще одно предложение главы теруправления – по подготовке сотрудников рыбоохраны, сообщает корреспондент Fishnews.

От желающего стать госинспектором требуется наличие высшего образования. Но специфика служебной деятельности делает необходимым наличие прав на управление снегоходом, руль-мотором, автомобилем, разрешения на ношение оружия, чтобы человек знал, как применять административное и уголовное законодательство, обладал навыками оказания первой медицинской помощи, ориентирования на пересеченной местности, выживания в полевых условиях. «В связи с чем считаю целесообразным создание школ или центров по обучению и вводу в должность, а также периодической переподготовки государственных инспекторов. Это можно сделать на базе наших общеобразовательных учреждений», – заявил руководитель теруправления. Чтобы обеспечить отработку затраченных на обучение средства, он предложил предусмотреть компенсацию при досрочном расторжении контракта.

Fishnews