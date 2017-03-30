30 марта 2017 года

Глава Росрыболовства назвал приоритеты

Какие задачи стоят в сфере распределения квот, какой будет стратегия отрасли до 2030 г., что ждет рыбохозяйственные НИИ и морские порты – об этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на коллегии ведомства. Fishnews обобщил основные положения доклада.

За стратегией будет следить новый совет

Значительную часть выступления руководитель агентства посвятил стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г. Нужно завершить подготовку этого документа, создать организационные и финансовые условия для его исполнения. В ведомстве рассчитывают, что новая стратегия будет утверждена правительством до конца 2017 г.

Следить за реализацией будет совет по стратегическому развитию рыбохозяйственного комплекса с участием представителей бизнеса – глава агентства поручил обеспечить создание такого органа. Он же, как предполагается, будет формировать важнейшие для отрасли инициативы.

Для эффективной господдержки исполнения стратегии Илья Шестаков поручил подготовить предложения по актуализации государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Руководитель Росрыболовства отметил, что содержание новой стратегии в целом определено и получило поддержку от бизнес-сообщества. Со времен подготовки действующей стратегии – до 2020 г. – многое изменилось. Кроме того, перед индустрией стоят новые вызовы.

Одним из главных рисков отечественного рыболовства в условиях современной, глобальной экономики, как заявил Илья Шестаков, остается сырьевая направленность.

Среди тенденций глава ведомства назвал последовательное снижение цен на продукцию «от производителей». «При этом специфика отечественного рыболовства состоит в крайне ограниченном потенциале роста объемов производства в ряде ключевых сегментов, который не может компенсировать снижение цен на сырьевые товары», – обратил внимание руководитель агентства. Также были отмечены изменения на рынке Китая, относительно низкий уровень покупательской способности в стране.

«Точки роста» федеральное агентство видит в развитии глубокой переработки, прежде всего тресковых, увеличении добычи сардины и скумбрии на Дальнем Востоке, развитии морских биотехнологий.

В связи с планами по повышению эффективности глава Росрыболовства назвал безусловным приоритетом стимулирование притока частных инвестиций и повышение инвестпривлекательности отрасли.

Илья Шестаков отметил, что в проекте стратегии заложены не только задачи, но и механизмы их реализации – «как нефинансовые, так и необходимость финансового субсидирования отрасли по ряду перспективных направлений».

Предполагается, что долгосрочную стратегию рассмотрят в рамках серии общественных обсуждений, в том числе на международном форуме, которые пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Готовиться к распределению квот – уже сейчас

Прошлый год стал для отрасли особенным, во многом переломным, заявил руководитель Росрыболовства. Изменить облик рыбохозяйственного комплекса, по мнению Ильи Шестакова, должны механизмы, предусмотренные в законе о рыболовстве. Именно инвестквоты, полагают в ведомстве, помогут в привлечении столь нужных частных вложений.

Глава агентства отметил, что предстоит большая работа по принятию всех нормативно-правовых актов для реализации обновленного закона. Необходимо не только осуществить отбор инвестпроектов, но и, что самое сложное, провести кампанию по перезаключению договоров в 2018 г. Готовиться, совместно с теруправлениями, регионами, нужно уже сейчас, подчеркнул руководитель Росрыболовства. Он поручил профильному управлению разработать перечень мероприятий для решения этой задачи.

На внутреннем рынке – большие перспективы

В 2016 г. Росрыболовство проводило работу по продвижению отечественной рыбопродукции. Ее предстоит продолжить. Причем действовать приходится в условиях конкуренции за ограниченный бюджет покупателя с импортным товаром и с другой белковой пищей.

Большая роль в этом процессе отводится проекту «Русская рыба», на базе которого будет последовательно формироваться полноценный маркетинговый институт международного уровня, заявил Илья Шестаков. «Рассчитываем, что с реализацией инвестиционных проектов появятся в значительных объемах новые и традиционные продукты высокого качества для конечного потребления. Будут развиваться инфраструктура «холодной цепи» и новые форматы торговли, включая электронную коммерцию», – пообещал глава отрасли. Качественный маркетинг, качественный продукт и качественная логистика – эти три компонента Илья Шестаков назвал залогом развития потребления рыбы в стране.

Науке предлагают единый центр

Глава Росрыболовства поставил задачу совершенствовать работу научных учреждений. Профильное управление и ВНИРО должны провести «глубокий анализ состояния дел» и подготовить план соответствующих мероприятий. Илья Шестаков назвал несколько направлений: улучшать оргструктуру, оптимизировать административные расходы, внедрять новые методы анализа данных и прогнозирования, разрабатывать дополнительные механизмы привлечения средств из внебюджетных источников для выполнения госзадач, развивать научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. «Надо принимать решение по объединению дальневосточных научно-исследовательских судов на базе БИФ ТИНРО. В этот году необходимо проработать вопрос о создании единого научного центра в ДФО», – поставил задачи глава ведомства.

Прошлый год для отраслевых институтов прошел непросто. «К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с сокращением бюджетного финансирования. В 2016 году было выполнено около 1,3 тыс. экспедиций, что на 11% меньше 2015 года. Такое положение вещей позволяет науке выполнять лишь поддерживающую функцию, в то время как интересы отрасли требуют расширения объемов и спектра исследований», – заявил руководитель агентства.

В то же время, отметил он, «началось проектирование новых современных НИС, которое должно закончиться в 2018 г.». «В 2017 году, я думаю, мы сможем определиться и по источникам финансирования строительства этих судов», – сказал Илья Шестаков.

Как и в прошлом году, глава Росрыболовства остановился на резервах, которые видит агентство для повышения эффективности НИИ. «На определенные недостатки указали правоохранительные органы и Счетная палата Российской Федерации. За последнее время в системе управления научными учреждениями было принято несколько кадровых изменений», – напомнил Илья Шестаков. В январе управление науки и образования Росрыболовства возглавил Сергей Голованов, а директором ВНИРО теперь является Кирилл Колончин. Глава агентства пожелал новому руководству успехов и обратил внимание на необходимость «устранения недостатков, продолжения работы по оптимизации расходов и внедрению новых методов оценки запасов и сбора данных».

Отдельным объектам – особое внимание

Говоря об организации рыболовства, Илья Шестаков отметил важность создания условий для промысла перспективных объектов. «Необходимо подготовить планы мероприятий по развитию промыслов сардины-иваси и тихоокеанской скумбрии, черноморской хамсы, каспийской кильки и иных перспективных водных биоресурсов», – подчеркнул глава агентства.

Как отдельную комплексную задачу он выделил развитие прибрежного промысла в Республике Крым. Руководитель ФАР констатировал, что в регионе остро стоят вопросы совершенствования правил рыболовства, обновления малотоннажного флота и развития береговой инфраструктуры.

В борьбе с барьерами помогут электронные технологии

Илья Шестаков поручил всесторонне обсудить проблему административных барьеров с участием заинтересованных властей, Агентства стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-объединений. Результатом должна стать комплексная «дорожная карта» по снижению также препятствий.

Административные барьеры рыбопромышленники часто называют одними из главных проблем отрасли и препятствий к развитию внутреннего рынка, отметил глава агентства. Он добавил, что вопрос актуален и с точки зрения развития инфраструктуры морских рыбных терминалов. К снижению барьеров нужен системный подход, подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Он отметил результаты межведомственной рабочей группы, созданной по инициативе агентства и ФСБ России, – она продолжит работу. Предполагается, что снижению барьеров в отрасли поможет внедрение электронного промыслового журнала. Уже сейчас такой программно-технический комплекс установлен и функционирует на порядка 100 судах рыбопромыслового флота, сообщил Илья Шестаков. «Хорошее начало положено. Необходимо продолжать информатизацию отрасли», – подчеркнул он.

В порты привлекут инвестиции

Руководитель ведомства отметил, что в 2016 г. продолжалась работа по повышению эффективности использования госимущества рыбных терминалов морских портов, находящегося в ведении ФГУП «Нацрыбресурс». Правительством утвержден план мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры. Заключен ряд долгосрочных договоров аренды с обязательствами осуществлять инвестиции в развитие холодильной инфраструктуры.

«Много раз нам вежливо пытались объяснить, что ничего у нас в этом направлении не получится и надо сдать причалы, несмотря на потерю специфики. Мы уверены, что результат принятого нами решения будет положительным, – заявил Илья Шестаков. – По сути опять мы нефинансовыми активами сможем улучшить ситуацию в рыбохозяйственной инфраструктуре».

Он подчеркнул, что соответствующие пункты плана мероприятий должны быть выполнены качественно и в установленные сроки. В первую очередь это разработка и утверждение стратегии развития рыбных терминалов. Кроме того, предусмотрена подготовка предложений о механизме реализации инвестпроектов в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности.

«Дополнительно с учетом принятых правительством решений подведомственным учреждениям поручаю подготовить план по акционированию и приступить к его реализации, - сообщил глава Росрыболовства. - Это касается наших ФГУП».

Размораживание «охлажденки» хотят остановить

Глава агентства обратил внимание, что весьма остро стоит вопрос стоимости рыбопродукции. Покупателям часто по высоким ценам предлагают товар низкого качества, например так называемую «охлажденную рыбу». «Несмотря на то, что регулирование торговых сетей не является компетенцией Росрыболовства, мы не можем занимать пассивную позицию, – заявил Илья Шестаков. – Для исправления ситуации поручаю ужесточить контроль за выдачей предприятиям технических условий в отношении охлажденной и размороженной рыбопродукции, а также во взаимодействии с Россельхознадзором и Роскачеством за соблюдением условий хранения и реализации рыбопродукции в целом».

Чистку рядов собираются продолжить

Итоги реализации национального плана по противодействию ННН-промыслу в 2016 г. Илья Шестаков назвал весьма позитивными: удалось проконтролировать законность добычи более 80% экспортируемых уловов (в 2015 г. – около 60%). Однако обстановка с соблюдением законодательства в сфере рыболовства на внутренних водоемах остается сложной: количество выявленных нарушений превысило 100 тысяч.

В этом году для пресечения организованного браконьерства планируется шире использовать командирование сотрудников теруправлений во время нереста, активно привлекать общественные организации. Также необходимо закончить работу по закреплению перекрестных полномочий между инспекторами Росрыболовства, Рослесхоза и охотнадзора, отметил глава ФАР.

Он подчеркнул, что будет продолжено выявление нарушений в теруправлениях и подведомственных учреждениях. «Необходимо выявлять и расставаться с сотрудниками, которые допускают нарушения действующего законодательства, поддерживать и поощрять сотрудников, которые ведут борьбу с правовым нигилизмом и браконьерством в нелегких условиях», – сказал руководитель Росрыболовства.

Рыбоводных участков пока не хватает

В структуре показателей рыбного хозяйства аквакультура пока занимает скромное место, однако в средне- и долгосрочной перспективе она остается одной из точек роста отрасли, особенно лососеводство и марикультура. Об этом Илья Шестаков также заявил на коллегии. «Пресноводная аквакультура, на которую сегодня приходится свыше 70% объемов производства, должна сохранить и преумножить свою роль как важного инструмента обеспечения продовольственной безопасности», – отметил глава агентства.

Перспективы повышения эффективности воспроизводства связаны с завершением организационной реформы. В 2017 г. планируется закончить формирование Главрыбвода, присоединив к нему дальневосточные заводы.

В этом году, подчеркнул руководитель ведомства, необходимо продолжить совершенствование нормативной базы, точечную настройку законодательства в сфере аквакультуры с учетом баланса интересов государства и бизнеса.

Глава ФАР добавил, что крупным резервом развития аквакультуры является формирование новых рыбоводных участков и предоставление их в пользование. «Большая работа проделана в этом направлении, более 175 тыс. гектаров новых участков сформировано, но этого все равно недостаточно», - обратил внимание руководитель агентства.

Он также отметил, что до сих пор управлением аквакультуры совместно с институтами «разрабатывается стратегия проведения компенсационных мероприятий, определение приоритетных объектов для выпуска, определение потенциально возможных перспектив и для аквкультуры». «Год мы уже это все обсуждаем, решений пока нет. Надеюсь, к июню эта работа будет завершена», – подчеркнул глава Росрыболовства.

План по студентам выполнен

Илья Шестаков рассказал, что общий план приема на обучение за счет средств федерального бюджета для подведомственных образовательных организаций составил 2975 человек по программам среднего профессионального образования и 4010 человек – по программам высшего. «По итогам 2016 года в образовательные организации Росрыболовства принято на обучение 10,8 тыс. человек, из них 6,9 тыс. человек – на обучение за счет средств федерального бюджета, – привел данные глава агентства. - Таким образом, плановые показатели были в целом выполнены».

Fishnews