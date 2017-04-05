05 апреля 2017 года

В судостроительной программе не забыли про рыбаков

Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.

На развитие и поддержку отечественного судостроения в текущем году в госпрограмме предусмотрено около 10 млрд рублей. Одним из приоритетных направлений государственной политики в области развития судостроительной промышленности заявлено создание высокотехнологичных рыбопромысловых, морских и речных научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов. А также дальнейшее развитие и оптимизация преобразований в отрасли, переход к формированию кластерной системы развития и построения, развитию интегрированных структур по выпуску судового оборудования, развитие лизинга морской рыбопромысловой и речной техники, сообщает корреспондент Fishnews.

От субъектов РФ федеральный центр ждет поддержки в развитии рыбохозяйственных, транспортных и других организаций, являющихся потенциальными потребителями продукции судостроения. А также содействие механизмам государственной поддержки отрасли в рамках региона.

Стоит отметить, что единственным мероприятием программы, реализуемым с привязкой к определенному субъекту Федерации, является «Взнос РФ в уставный капитал акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда» (город Большой Камень, Приморский край). Деньги пойдут на возмещение процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для реализации проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда».

В качестве мер господдержки организациям рыбохозяйственного комплекса предложены субсидии и утилизационные гранты. Субсидировать из федерального бюджета планируется затраты на уплату процентов по полученным кредитам, а также лизинговые платежи.

Кроме того, Минпромторг уже направил в правительство доработанный проект постановления о судовом утилизационном гранте (СУГ), сообщает газета «Коммерсант». Грант на строительство нового судна можно получить, сдав старый флот в утиль. Размер СУГ для рыбопромысловых судов фиксирован – 10% и не выше 70 млн рублей. Но, по информации издания, предлагаемый документ запрещает получать грант на проект, который уже получил госсубсидии.

Власти ожидают, что благодаря мерам поддержки, к 2030 г. в России будет создан научно-технический задел для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств, в том числе и для рыбопромыслового флота.

Fishnews