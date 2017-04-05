Новости
В судостроительной программе не забыли про рыбаков

В судостроительной программе не забыли про рыбаков

Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.

На развитие и поддержку отечественного судостроения в текущем году в госпрограмме предусмотрено около 10 млрд рублей. Одним из приоритетных направлений государственной политики в области развития судостроительной промышленности заявлено создание высокотехнологичных рыбопромысловых, морских и речных научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов. А также дальнейшее развитие и оптимизация преобразований в отрасли, переход к формированию кластерной системы развития и построения, развитию интегрированных структур по выпуску судового оборудования, развитие лизинга морской рыбопромысловой и речной техники, сообщает корреспондент Fishnews.

От субъектов РФ федеральный центр ждет поддержки в развитии рыбохозяйственных, транспортных и других организаций, являющихся потенциальными потребителями продукции судостроения. А также содействие механизмам государственной поддержки отрасли в рамках региона.

Стоит отметить, что единственным мероприятием программы, реализуемым с привязкой к определенному субъекту Федерации, является «Взнос РФ в уставный капитал акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда» (город Большой Камень, Приморский край). Деньги пойдут на возмещение процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для реализации проекта «Создание судостроительного комплекса «Звезда».

В качестве мер господдержки организациям рыбохозяйственного комплекса предложены субсидии и утилизационные гранты. Субсидировать из федерального бюджета планируется затраты на уплату процентов по полученным кредитам, а также лизинговые платежи.

Кроме того, Минпромторг уже направил в правительство доработанный проект постановления о судовом утилизационном гранте (СУГ), сообщает газета «Коммерсант». Грант на строительство нового судна можно получить, сдав старый флот в утиль. Размер СУГ для рыбопромысловых судов фиксирован – 10% и не выше 70 млн рублей. Но, по информации издания, предлагаемый документ запрещает получать грант на проект, который уже получил госсубсидии.

Власти ожидают, что благодаря мерам поддержки, к 2030 г. в России будет создан научно-технический задел для производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств, в том числе и для рыбопромыслового флота.

Fishnews

НазадМетки: правительствосудостроение

Похожие новости

05 апреля 2017 года

Госпрограмму по судостроению обновили

Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.

04 апреля 2017 года

Власти хотят внедрить правило «одно требование на смену двух»

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.

Профсоюзы выступают за чистый МРОТ

Дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства попросили тружеников отрасли и всех жителей региона поддержать инициативу об утверждении новых принципов расчета минимального размера оплаты труда.

Президент высказался по омулю

При введении запрета на промышленную добычу байкальского омуля нужно обязательно решить вопрос с трудоустройством людей, которые работают на промысле, заявил глава государства Владимир Путин.

Горбушовая рыбалка на Сахалине обещает быть непростой

Объемы, прогнозируемые на предстоящую лососевую путину, рассмотрели на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области.

Россия и Казахстан согласуют меры по спасению реки Урал

Главы Оренбургской и Западно-Казахстанской областей подписали протокол, регламентирующий теоретическую и практическую работу по охране реки Урал. Планируется подготовить совместную дорожную карту по улучшению экосистемы и предотвращению загрязнения.

Лента новостей

05 апреля 2017 года

Для рыбы готовят международные правила «регистрации»

На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.

Норвегия укрепляет «рыбные» связи с Ираном

Иран и Норвегия намерены сотрудничать в области рыболовства и ветеринарии. Вопросы развития отношений обсуждались на встрече представителей профильных ведомств двух стран.

Научный флот объединят на базе ТИНРО

Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.

Главрыбвод сформируют до конца года

Росрыболовство планирует до ноября закончить реорганизацию бассейновых управлений. На третьем этапе в состав Главрыбвода войдут пять дальневосточных филиалов – Охотрыбвод, Приморрыбвод, Амуррыбвод, Севвострыбвод и Сахалинрыбвод.

Гостям из Поднебесной закрыли крабовый бизнес

В Приморском крае пограничники изъяли около 1,5 тонн краба без разрешительных документов. Деликатес скупался двумя китайскими предпринимателями для переправки на родину.

Госпрограмму по судостроению обновили

Правительство РФ утвердило в новой редакции государственную программу по развитию судостроения. Параметры ее финансирования привели в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и плановый период.

Минтайщики переходят на сельдь

В Охотском море освоено 829 тыс. тонн минтая (77,4% от общего допустимого улова), это на 11,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Специализированный промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращен с 1 апреля, суда переходят на лов гижигинско-камчатской сельди.

Рыболовам НАО хотят упростить доступ к путевкам

Выдача путевок на вылов лосося в Ненецком автономном округе проходит с затруднениями уже несколько лет, отмечают власти региона. Ожидается, что вопрос быстрой и удобной реализации таких разрешений в ближайшее время решит Росрыболовство.

04 апреля 2017 года

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.

Власти хотят внедрить правило «одно требование на смену двух»

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина ЩУКИНА

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области

Галина ЩУКИНА

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Все материалы

Крупным планом

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Все материалы

События

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.