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Европейские рыбаки намерены бороться за воды Великобритании

Рыбопромышленники из девяти стран Евросоюза требуют сохранить им доступ в исключительную экономзону Соединенного Королевства после Brexit. Островному государству угрожают пошлинами на отправляемые в ЕС уловы.

Ассоциации рыбаков со всей Европы, представляющие интересы почти 18 тыс. человек, объединились для совместного отстаивания своих интересов во время переговоров о выходе Великобритании из ЕС, пишет Financial Times. Приоритетом для них является сохранение доступа в воды Соединенного Королевства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, некоторые европейские суда добывают в исключительной экономзоне Великобритании до 80% уловов. Именно поэтому некоторые представители отрасли и политические движения в Соединенном Королевстве требуют от своего правительства запретить рыбакам ЕС вести промысел в английских водах.

В этой связи глава комитета по рыболовству Европарламента Ален Каде предупредил: возможность беспошлинного ввоза английских морепродуктов на рынок ЕС находится в прямой зависимости от доступа европейских рыбаков в воды Великобритании.

FT отмечает, что сохранение льготного режима в интересах Соединенного Королевства, так как страна не только экспортирует, но и импортирует большую часть водных биоресурсов из Евросоюза. Тем не менее позицию Великобритании газета считает более сильной: европейские рыбаки действительно серьезно полагаются на уловы в ее водах. Этот факт признают в Европарламенте, заявляет Financial Times.

По информации издания, представители Соединенного Королевства понимают это и предостерегают ЕС от введения пошлин. Так, депутат Европарламента от Партии независимости Великобритании Рэй Финч заявил, что начало торговой войны только ужесточит позицию его страны.

Fishnews

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