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Участок под выращивание гребешка в Приморском крае

Для аквакультуры приготовили новые участки

Азово-Черноморское и Приморское территориальные управления Росрыболовства сформировали более 110 рыбоводных участков общей площадью около 31 тыс. га. В ближайшее время ведомство подготовит аукционную документацию.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовства Илья Шестаков провел оперативное совещание, на котором обсудили процесс распределения новых акваторий для аквакультуры.

Начальник профильного управления Виктор Ашарин доложил, что на торгах разыграны участок в Дагестане (100 га), участок в Краснодарском крае (20 га) и три участка в Республике Крым (общей площадью 539,5 га). Ожидается, что в федеральный бюджет поступит 384 тыс. рублей.

Объявлен аукцион по рыбоводным участкам в Приморском крае в отношении 33 РВУ общей площадью 4,8 тыс. га. В связи с большим количеством лотов торги пройдут в три дня – с 24 по 26 апреля.

В Росрыболовство поступили приказы об определении границ новых участков для аквакультуры из Азово-Черноморского и Приморского территориальных управлений. Всего сформировано более 110 РВУ общей площадью около 31 тыс. га, в том числе в Приморье – 28 тыс. га, в Краснодарском крае и Крыму – 3,2 тыс. га. В ближайшее время федеральное агентство подготовит аукционную документацию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, налаживается работа по проведению торгов и в «отстающих» регионах. Нижнеобское теруправление в апреле распределит участки в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской, Тюменской, Курганской областях – общая площадь акваторий составляет 13,3 тыс. га. Московско-Окское теруправление объявило аукционы по Владимирской, Ивановской, Курской, Нижегородской и Смоленской областям (всего около 800 га). Верхнеобское ТУ проведет торги по участкам общей площадью 3 тыс. га в Новосибирской и Томской областях.

Руководителям Средневолжского и Азово-Черноморского теруправлений Илья Шестаков поручил активизировать работу по организации аукционов.

Fishnews

НазадМетки: аквакультурановосибирскросрыболовство

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