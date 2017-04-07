07 апреля 2017 года

Нужны инвестквоты – выполните требования к локализации

Проект документа, переданный Минсельхозом в правительство, предусматривает разные требования, которые будут предъявляться к локализации при строительстве судна под инвестквоты, для разных периодов.

Напомним, что проекты правовых актов по инвестиционным квотам Министерство сельского хозяйства внесло в Правительство РФ 31 марта. В числе переданных документов – проект постановления, утверждающего требования к объектам инвестиций и инвестпроектам.

Как и предполагалось, предусмотрены определенные требования к локализации при реализации проектов по постройке судов. Здесь планируются разные нормы для разных периодов, сообщает корреспондент Fishnews.

Если заявка о закреплении доли инвестквоты была подана до 2020 г. включительно, то, согласно предложенному документу, стоимость товаров, работ или услуг, приобретенных (оказанных) на территории РФ в ходе строительства и ввода в эксплуатацию, должна составлять не менее общей 30% стоимости строительства судна.

При этом в России должны быть выполнены в совокупности технологические операции по формированию корпуса судна на верфи, изготовление материала для корпуса, разработка конструкторской и технологической документации в объеме, необходимом для осуществления строительства.

В случае подачи заявления после 2020 г., требование по локализации – не менее общей 40% стоимости строительства судна. Предполагается, что на территории РФ должны быть выполнены формирование корпуса судна на верфи, изготовлен материал для корпуса, разработана конструкторская и технологическая документация в объеме, необходимом для строительства судна, а также разработки, производства, модернизации и обслуживания судового главного двигателя или двигателей. А также «производство двигателей и энергетической системы судна».

Выставлено требование к сроку производства мощностей и оборудования для установки на объектах инвестиций – не ранее 1 января 2016 г. При этом оговорено, что оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Fishnews