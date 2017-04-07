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Рыбоохрана входит в усиленный режим

С конца марта на водоемах России поэтапно, в зависимости от региона, начинают действовать жесткие ограничения по вылову, связанные с весенним нерестом. Готовность отделов рыбоохраны к этому периоду обсудили на видеоконференции в Росрыболовстве.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков подчеркнул, что предстоит решить много задач по сохранению нерестящейся рыбы. «Необходимо вести активную работу не просто по составлению протоколов о нарушениях природоохранного законодательства, а сосредоточиться на выявлении грубых нарушений правил рыболовства и серьезных организованных группировок, которые занимаются браконьерством – это наша основная задача», – отметил глава ФАР.

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Андрей Здетоветский представил план по осуществлению операции «Весенний нерест-2017». Всего в мероприятиях будет задействовано более 1,7 тыс. инспекторов, 1112 машин и 976 различных плавсредств. Среди самых «укомплектованных» Азово-Черноморское теруправление – 212 инспекторов, 159 автомобилей и 147 плавсредств, Московско-Окское – 236 инспекторов, 156 машин и 140 плавсредств, Северо-Западное – 198 инспекторов, 98 автомобилей и 109 плавсредств.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, планируются совместные рейды с подразделениями полиции и Росгвардии, пограничниками, подразделениями ГИМС МЧС России, органами исполнительной власти регионов, занимающимися охраной животного мира, линейными отделами МВД, управлениями Росприроднадзора, межрегиональными природоохранными прокуратурами.

Проведена контрольная проверка работы телефонных номеров «горячих линий рыбоохраны». Андрей Здетоветский обратил внимание руководителей теруправлений на необходимость полноценного функционирования каналов связи с гражданами и незамедлительного принятие мер по поступающим сигналам. «Мониторинг работы «горячих линий» мы продолжим», – подчеркнул он.

Начальник управления также напомнил о неукоснительном исполнении указания Росрыболовства: направлять в судебные органы административные материалы, в рамках которых изъяты запрещенные орудий лова и транспортные средства, для принятия решения об их конфискации. Кроме того, планируется проводить антикоррупционные мероприятия, предусмотренные планами управлений.

Подводя итоги, Илья Шестаков дал ряд поручений, ход выполнения которых будет контролироваться на оперативных совещаниях Росрыболовства. «Период нереста – время сложное, нужно сконцентрироваться, чтобы не было стыдно ни перед гражданами, ни перед рыбопромышленниками, которые честно ведут свою работу», – отметил руководитель ФАР.

Fishnews

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