11 апреля 2017 года

В составе правкомиссии учли кадровые изменения

В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.

Распоряжением правительства от 6 апреля 2017 г. № 623 внесены изменения в состав Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews.

Рачик Петросян был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы в апреле 2016 г. До этого он возглавлял Московское УФАС. В федеральной службе курирует в том числе управление природных ресурсов.

Также в состав комиссии включен замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев. Заместителем главы Минпромторга он был назначен в марте 2017 г.

Из состава комиссии исключены Александр Потапов (входил в состав координационного органа в качестве заместителя министра промышленности и торговли, сейчас возглавляет «Уралвагонзавод») и статс-секретарь – замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Правкомиссия образована для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, органов исполнительной власти регионов по разработке и реализации единой государственной политики в области рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства). Одна из основных задач – обеспечивать исполнение поручений президента и Правительства РФ по развитию отрасли. Возглавляет координационный орган вице-премьер Аркадий Дворкович.

Fishnews