12 апреля 2017 года

Из-под крыла Росрыболовства выводят МГТУ

Мурманский государственный технический университет переходит из ведения Росрыболовства к Минобрнауки. На внесение изменений в учредительные документы вуза дали два месяца.

Переход МГТУ в ведение Министерства образования и науки предусмотрен распоряжением Правительства РФ от 8 апреля 2017 г. № 647, сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовству поручено совместно с Минобрнауки и Минфином передать министерству образования бюджетные ассигнования, предусмотренных ФАР в федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. на обеспечение деятельности вуза.

Минобрнауки должно в двухмесячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные документы учреждения.

Отметим, 10 апреля пресс-служба МГТУ сообщила о передаче знаменитого барка «Седов» в оперативное управление Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ). Однако о смене подведомственности самого мурманского вуза в официальном комментарии не говорилось.

Мурманский государственный технический университет создан на основании приказа Государственного комитета РФ по высшему образованию от 16 февраля 1996 г. № 292 и Комитета РФ по рыболовству от 11 марта 1996 г. № 42. МГТУ является правопреемником Мурманской государственной академии рыбопромыслового флота, учрежденной в 1992 г. на базе Мурманского высшего инженерного морского училища имени Ленинского комсомола. Оно, в свою очередь, было создано в 1969 г. на базе Мурманского высшего мореходного училища, учрежденного в 1950 г.

На сайте МГТУ отмечается, что университет является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий Федерального агентства по рыболовству в сфере образования и науки.

Fishnews