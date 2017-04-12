12 апреля 2017 года

Что ждет вузы Росрыболовства

Правительство распорядилось передать Мурманский государственный технический университет в ведение Минобрнауки. О смене подведомственности других вузов Росрыболовства речи не идет, сообщили в ведомстве.

Напомним, переход МГТУ в ведение Министерства образования и науки предусмотрен распоряжением Правительства РФ от 8 апреля 2017 г. № 647. Минобрнауки поручено в двухмесячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные документы учреждения.

«Об изменении подведомственности других вузов речи не идет», – сообщили в пресс-службе Росрыболовства, отвечая на вопрос Fishnews.

Кроме МГТУ в ведениифедерального агентства находятся пять вузов: Камчатский,Калининградский, Астраханский государственные технические университеты, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Керченский государственный морской технологический университет.

Fishnews