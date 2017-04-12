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Правительство РФ. Фото из открытых источников

Правительство рассмотрит поправки по «прибрежке»

Законопроект, внесенный Минсельхозом, призван устранить двусмысленность, которую допустили при изменении закона. Речь идет о вопросах прибрежного рыболовства.

На заседании 13 апреля Правительство РФ рассмотрит проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Напомним, что в обширные поправки, которые были подписаны 3 июля 2016 г., вкралась путаница с прибрежным рыболовством. До последнего шли споры, как должен регулироваться этот вид промысла. В итоге закон вышел с расхождениями. В новой редакции пункта 101 статьи 1 закона о рыболовстве говорится, что «прибрежка» предусматривает доставку уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. А в обновленной статье 20 – что уловы ВБР, рыбная и иная продукция, произведенная из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке и выгрузке в живом, свежем, охлажденном и замороженном виде. Этот блок изменений вступает в силу с 1 января 2019 г., поэтому, пока есть время, власти решили устранить противоречие, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект рассмотрен и одобрен 10 апреля на заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности. Как рассказали в пресс-службе кабмина, изменения предлагается внести в часть 5 статьи 20 закона о рыболовстве: предусмотреть при прибрежном рыболовстве возможность транспортировки, хранения и выгрузки в живом, свежем и охлажденном виде уловов водных биоресурсов, рыбной и другой продукции, произведенной из таких уловов.

Fishnews

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