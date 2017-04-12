Правительство рассмотрит поправки по «прибрежке»

12 апреля 2017 года
Правительство распорядилось передать Мурманский государственный технический университет в ведение Минобрнауки. О смене подведомственности других вузов Росрыболовства речи не идет, сообщили в ведомстве.
Мурманский государственный технический университет переходит из ведения Росрыболовства к Минобрнауки. На внесение изменений в учредительные документы вуза дали два месяца.
Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Республике Крым и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.
11 апреля 2017 года
Нижне-Бурейское водохранилище, создаваемое в Амурской области под нужды энергетиков, планируют использовать и для развития рыболовного туризма в регионе. В водоеме прогнозируется резкий всплеск рыбной продуктивности.
Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ изучили тенденции личного потребления в стране. Отмечено снижение продаж рыбы.
Бурятские депутаты обсудили возможные последствия введения запрета на промысел омуля на Байкале. Они включают необходимость усиления борьбы с браконьерством и трудоустройства рыбаков, которые останутся без работы.
13 апреля 2017 года
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков официально представил нового заместителя Михаила Иваника и рассказал о перераспределении зон ответственности между замами. Глава ведомства подчеркнул, что важно вникать в работу не только курируемых направлений.
Соревнования по подледной рыбалке превратились в устоявшуюся традицию Николаевского района, в них принимает участие каждый десятый, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
В Охотском море завершилась минтаевая путина. Отечественные суда выловили свыше 874 тыс. тонн минтая и более 95 тыс. тонн сельди. Другие результаты промысла будут подведены на ближайшем заседании ДВНПС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. В том числе договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Главы России, Армении, Казахстана и Киргизии поставили свои подписи под документом еще в декабре.
С 1 декабря по 1 мая в пределах Восточно-Сахалинской подзоны и Южно-Курильской зоны запрещен любительский лов устриц, петушка и спизулы. Однако пограничники регулярно задерживают там местных жителей с незаконной добычей.
12 апреля 2017 года
Правительство распорядилось передать Мурманский государственный технический университет в ведение Минобрнауки. О смене подведомственности других вузов Росрыболовства речи не идет, сообщили в ведомстве.
Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.
В современных условиях наблюдается отток людей из профсоюзных организаций. Однако опускать руки нельзя, нужно продолжать разъяснительную работу в коллективах, отмечают в Приморском профсоюзе работников рыбного хозяйства.
В Псковской области приняли изменения в порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным предприятиям. В частности, получатель не должен быть иностранным юрлицом и приобретать на выделенные средства зарубежную валюту.
Регулирование интенсивности добычи тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения использования жаберных сетей, мера необходимая и требующая принятия оперативных решений, считают в КамчатНИРО. В институте полагают, что ограничение должно быть дифференцировано по районам промысла.