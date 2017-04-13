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Главный корпус Мурманского государственного технического университета. Фото пресс-службы МГТУ

МГТУ обещают опорное будущее

Подготовка кадров для рыбной отрасли в результате изменения статуса Мурманского государственного технического университета не пострадает, обещают в региональном министерстве образования.

Смена подведомственности МГТУ производится для того, чтобы в будущем слить его с региональным опорным вузом – Мурманским арктическим государственным университетом. Об этом Fishnews рассказала заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова.

Напомним, переход МГТУ в ведение Министерства образования и науки России предусмотрен распоряжением Правительства РФ от 8 апреля 2017 г. № 647. По словам собеседницы Fishnews, предстоящее слияние вузов – «веяние времени».

«Идея объединения и создания опорных вузов прорабатывается около 10 лет, – отметила Екатерина Панькова. – Федеральное министерство образования пришло к тому, что в регионах должны быть опорные вузы, в которых училось бы большое количество студентов и была возможность укрепления материально-технической базы и профессорско-преподавательского состава».

Заместитель министра подчеркнула, что смена подведомственности не принесет ухудшений ни для преподавателей, ни для учащихся. «Все рыбохозяйственные направления остаются. Опасений в принципе не должно быть», – заверила она.

Представитель регионального ведомства также сообщила, что передача вуза согласована с Росрыболовством. По ее словам, основной вопрос при согласовании касался контрольных цифр приема абитуриентов на морские специальности. Была достигнута договоренность о сохранении прежних показателей.

Екатерина Панькова отметила, что не изменится и ситуация с трудоустройством студентов морских специальностей. «Корочки МАГУ не будут отличаться от корочек МГТУ», – заверила она.

Ранее в пресс-службе Росрыболовства Fishnews сообщили, что об изменении подведомственности других вузов ФАР речи не идет.

Fishnews

НазадМетки: мурманскправительстворосрыболовство

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