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Выловленный минтай. Фото РРПК

Минтай Берингова моря снова ждут раньше

Миграции минтая в северо-западную часть Берингова моря в промысловом количестве, вероятны уже в начале летнего периода, как и в последние два года, отмечают ученые.

Прогноз беринговоморской минтаевой путины 2017 г. представили в ТИНРО-Центре на заседании биологической секции ученого совета.

Ведущий научный сотрудник лаборатории минтая и сельди Михаил Степаненко отметил, что температурный фон в Беринговом море будет близким к условиям умеренно теплого года. Миграции минтая в северо-западную часть моря в промысловом количестве, как и в последние два года, вероятны уже в начале летнего периода. Обратная миграция может начаться еще в конце лета и начале осени.

Напомним, что в последние годы ученые рекомендуют приступать к промыслу минтая в более ранние сроки. В 2016 г. рыбаки учли прогнозы ученых и начали добычу уже в мае, максимум уловов пришелся на июль. Это позволило увеличить вылов в Западно-Беринговоморской зоне, впервые после многолетнего перерыва освоение ОДУ минтая в районе достигло 96,3%.

В институте обратили внимание, что в прошлом году минтай был широко распространен на малых глубинах Анадырского залива. Ученые связывают это с особенностями океанологической обстановки в промысловый сезон 2016 г.

По многолетним данным, в Наваринский район за весь летне-осенний период из восточной части моря распространяется до 1,5 млн тонн восточноберинговоморского минтая. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в этом году общий масштаб распространения минтая может быть близким к среднемноголетним показателям и сравнимым с данными 2016 г. Всего ученые рекомендуют к вылову около 500 тыс. тонн.

Специалисты подчеркивают, что успех беринговоморской экспедиции во многом зависит от своевременного выставления флота и активности промысла в мае-июне.

В 2017 г. в Беринговом море планируется проведение комплексной донной съемки, в том числе и по минтаю. Для получения максимально полной информации по распределению, плотности скоплений и состоянию минтая в пелагиали ТИНРО-Центр рассчитывает направить научных наблюдателей на суда в период путины. С рядом компаний уже имеется предварительная договоренность.

Fishnews

НазадМетки: ОДУминтай

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