17 апреля 2017 года

Подготовка стратегии для портов близится к финалу

Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота одобрили участники межведомственного совещания, сообщили в Росрыболовстве.

Подготовленную Росрыболовством Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции обсудили на совещании в Минсельхозе. В мероприятии участвовали представители Федерального агентства по рыболовству, департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства, ФГУП «Нацрыбресурс», Минтранса и Минвостокразвития.

«За последнее время прошли конструктивные обсуждения стратегии сначала на Дальнем Востоке, а затем и по остальным бассейнам. На наш взгляд, получился целостный, конкретный документ, исполнение которого будет интересно и государству, и бизнесу», – заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, представляя стратегию коллегам. Он рассказал, что ряд предусмотренных инвестиционных проектов уже реализуется. А финальная версия документа уже учитывает предложения Минвостокразвития и Общественной палаты.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны оценили выполненный объем работ и в целом признали документ перспективным. Сейчас в федеральном агентстве ждут комментариев и предложений от Минвостокразвития и Министерства транспорта РФ.

«После этого мы рассчитываем в короткие сроки подготовить соответствующий приказ Минсельхоза России и направить его для дальнейшего согласования», – заявил, подводя итог совещанию, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Предполагается, что программа модернизации инфраструктуры затронет Дальневосточный, Северный, Западный, Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский рыбохозяйственные бассейны. Среди основных векторов развития – увеличение товарооборота, модернизация перегрузочных центров рыбных терминалов, локализация обслуживания отечественного рыбопромыслового флота, наращивание мощностей портовых холодильников, а также ряд других практических мер.

Fishnews