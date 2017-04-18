18 апреля 2017 года

В Приморье наладили производство компактных икорных цехов

Большинство предложений на рынке специализированного оборудования для переработки икры рассчитаны на 5-10 тонн сырья в сутки. Оказалось, что на оборудование мощностью до 2 тонн тоже есть спрос.

Потребность в нем удалось выявить в 2016 г., когда инжиниринговая компания ООО «Технологического оборудование» при поддержке Росрыболовства проводила специализированные семинары по современным технологиям механизированной переработки икры на международной выставке «Агропродмаш». Причем спрос актуален и для предприятий Дальнего Востока, и для Запада России.

Компания «Технологическое оборудование» и заняла эту нишу. В результате была разработана линейка серийного оборудования, которое предназначено для механизированной переработки любого вида икры. Оно может быть как установлено непосредственно в помещениях перерабатывающих предприятий, так и выполнено в модульном виде – смонтировано в контейнере для размещения на подходящей территории. Единственные необходимые для производства требования – подведенное электричество и водоснабжение.

«Компактная серия» состоит из икорного сепаратора, зоны посола и отжима, инспекционного стола с вакуумными пинцетами, зоны упаковки и установки холодного приготовления тузлука.

Все эти машины, в составе линий и поодиночке, уже работают на десятках предприятий. Как сообщили Fishnews в ООО «Технологическое оборудование», основной запрос на такого рода механизмы сегодня поступает от перерабатывающих предприятий, которые работают с лососевой икрой. Но в настоящее время инженеры компании готовят решения и для переработки икры частиковых видов рыб, а также икры палтуса.

Сегодня икорное оборудование из новой серии уже направляется в РПК «Восточное» (Николаевский район Хабаровского края). Кроме того, инженеры владивостокской компании готовят к монтажу икорный цех для Тымлатского рыбокомбината (Карагинский район Камчатского края).

Fishnews