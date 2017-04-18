18 апреля 2017 года

Россия поможет подсчитать рыбу Сенегала

АтлантНИРО разработал проект программы по оценке запасов пелагических рыб в исключительной экономзоне Сенегала. Ожидается, что совместные исследования помогут обеспечить эффективную работу российских промысловых судов в водах республики.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел встречу с главой МИД Республики Сенегал Манкером Ндяем. В частности, они обсудили итоги второй сессии российско-сенегальской смешанной комиссии по рыболовству, прошедшей в декабре 2016 г. в Москве.

Илья Шестаков отметил, что достигнутые договоренности уже реализуются, прежде всего речь идет о научно-техническом сотрудничестве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработал проект программы по оценке пелагических запасов исключительной экономзоны Сенегала. Предусматривается совместная научная экспедиция на российском судне, по итогам которой можно будет дать качественную оценку численности и биомассы основных видов рыб. Российская сторона рассматривает эти исследования как важный практический шаг для обеспечения эффективной работы рыболовных судов РФ в водах республики.

Также в ходе встречи был затронут вопрос взаимодействия по предупреждению морского браконьерства. «У нас есть положительный опыт в сфере борьбы с ННН-промыслом, мы готовы им поделиться и оказать необходимую помощь сенегальской стороне, что обеспечит эффективный мониторинг и контроль за работой, в том числе и российских судов в ИЭЗ Сенегала», – подчеркнул Илья Шестаков.

Стороны также обсудили принципы ведения промысла российскими судами в сенегальских водах, вопросы сотрудничества в области рыбопереработки, аквакультуры, обмена профессиональным опытом и подготовки кадров.

В заключение Манкер Ндяй предложил рассмотреть возможность проведения в 2017 г. третьей сессии российско-сенегальской смешанной комиссии по рыболовству на территории Сенегала.

Fishnews