19 апреля 2017 года

Поронайск готовится обеспечить рыбаков необходимой инфраструктурой

Компания «Порт Поронайск» подписала договор на предпроектные работы по реконструкции порта, включающей создание рыбного терминала. В планах – строительство стоянок для транспорта, холодильных складов, реконструкция причалов, восстановление железнодорожных путей.

12 апреля ООО «Порт Поронайск» подписало договор на предпроектные работы. Выполнять их будет компания «Балтморпроект» - один из лидеров в области проектирования морских объектов, имеющий обширный опыт деятельности на Сахалине. Ранее оператор провел переговоры с инжиниринговыми и производственными организациями для определения основных параметров и необходимого оснащения терминала. До конца 2018 г. планируется реконструировать существующую инфраструктуру и построить новый рыбный терминал.

Напомним, что с ноября 2015 г. морской порт Поронайск получил нового собственника и программу развития. Как сообщили Fishnews в компании, уже началась масштабная реконструкция, идут ремонтные работы в административном корпусе, разрабатывается проект реконструкции портовых сооружений. Программа по модернизации предусматривает три этапа реализации и должна быть завершена к 2025 г.

В компании отмечают, что сейчас морской порт обслуживает рыбацкие суда в минимальном объеме. Ожидается, что современный, высокотехнологичный терминал обеспечит повышение качества и объема оказываемых услуг.

Проект направлен в первую очередь на улучшение логистических возможностей порта. Предусмотрено строительство стоянок для грузовиков, автовозов и авторефрижераторов.

«Одним из преимуществ некогда крупнейшего по объему перевалки грузов (до 1 млн тонн до 90-х годов) порта является доступ к транспортной сети острова: Поронайск расположен вблизи автомобильных дорог и железнодорожной ветки. В рамках создания терминала планируется восстановление железнодорожных путей и производственно-погрузочного комплекса для оперативных перегрузок продукции в вагоны», - рассказали в ООО «Порт Поронайск».

Для расширения пропускной способности причалов будут проведены их реконструкция и дноуглубительные работы. Предполагается, что обновленные причалы обеспечат до 8 тыс. судозаходов в год. Кроме того, новый рыбный терминал планируется оборудовать складами общей площадью более 20 тыс. кв. м, в том числе морозильниками и ледогенераторами.

Fishnews