20 апреля 2017 года

Дания намерена отстоять «исторический» промысел в английских водах

Копенгаген может подготовить иск в международный суд в отношении Великобритании, если она закроет исключительную экономзону для датских рыбаков. Датчане считают, что их права на акваторию Соединенного Королевства сложились исторически.

Дания стремится обеспечить защиту своих интересов после Brexit, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, многие рыбаки Великобритании поддерживают не только выход страны из ЕС, но и отказ от Лондонской конвенции, разрешающей европейским судам промысел в акватории государства.

Однако власти Дании заявляют, что у нее есть право на рыболовство в морях вокруг Великобритании еще с XV века. Для подтверждения Копенгаген готов предоставить архивные документы, пишет The Guardian. Впрочем, в правительстве страны надеются, что до суда дело не дойдет и за королевством признают право на добычу трески, сельди, макрели, камбалы и других видов рыбы в британских водах.

По официальным данным, до 40% улова датских рыбаков приходится на исключительную экономзону Великобритании. А некоторые прибрежные сообщества Дании полностью экономически зависимы от промысла в британской акватории.

По мнению датского правительства, система квот, созданная под эгидой общей политики ЕС в области рыболовства, является доказательством исторических прав королевства, так как она основывается на традиционных принципах промысла в регионах. Поэтому представители рыбаков Дании считают бессмыслицей требование англичан убрать иностранцев из вод, которые исторически никогда не были исключительно английскими.

Fishnews