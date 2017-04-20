20 апреля 2017 года

Россия и Иран поддержали сохранение моратория по осетровым

Представители РФ и Ирана высказались за продление моратория на промышленный вылов осетровых и необходимость проведения тралово-учетной съемки этих видов рыб по всей акватории Каспийского моря.

Вопросы развития сотрудничества в научно-технической сфере и в области воспроизводства водных биоресурсов обсуждались на очередной сессии российско-иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства, которая прошла в Тегеране 17-18 апреля. Российскую делегацию на переговорах возглавил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, иранскую – замминистра сельскохозяйственного Джихада – руководитель Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат» Хасан Салехи.

В ходе встречи представители России и Ирана обратили внимание на необходимость разработки и утверждения региональных программ по осетровым и морским видам рыб, а также плана мероприятий по реализации региональных программ прикаспийских государств по совместному управлению, сохранению и устойчивому использованию ВБР Каспийского моря. В частности, отмечена важность проведения международной всекаспийской тралово-учетной съемки осетровых видов рыб.

Делегации обменялись информацией о проведенных в 2016 г. научных исследованиях по оценке запасов осетровых и других видов водных биоресурсов каспийского бассейна и подтвердили заинтересованность в проведении встреч сотрудников научно-исследовательских организаций.

Кроме того, Россия и Иран обсудили результаты выполнения мероприятий в области искусственного воспроизводства, в том числе объемы выпуска молоди ценных видов рыб. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, отечественные рыборазводные заводы в прошлом году выпустили в Каспийское море 38,7 млн штук молоди осетровых, 2 млрд штук молоди леща, сазана, судака и других частиковых рыб, 0,4 млн штук молоди белорыбицы и 0,6 млн штук каспийского лосося.

При обсуждении реализации соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря обе страны подтвердили, что намереваются добиваться продления моратория на промышленный вылов осетровых видов рыб.

Отдельное внимание на сессии было уделено налаживанию прямых контактов между рыбохозяйственными предприятиями с целью расширения товарооборота морепродуктов. Российская сторона пригласила делегацию Ирана принять участие в первом Русском рыбном форуме и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.

Fishnews