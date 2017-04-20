20 апреля 2017 года

Инвестквоты учли в кадровом прогнозе

Обновленное законодательство о рыболовстве предполагает, что наиболее интенсивными темпами будет развиваться именно обрабатывающее производство, - к такому выводу пришло Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при исследовании рынка труда в отрасли.

Анализируя ситуацию с кадрами в рыбном хозяйстве, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке отметило изменения, которые были внесены в закон о рыболовстве в прошлом году. Это увеличение срока, на который промысловые квоты закрепляются за пользователями, с 10 до 15 лет, повышение порога обязательного освоения лимитов до 70%, введение квот на инвестиционные цели.

«Закон предполагает, что в будущем наиболее интенсивными темпами будет развиваться именно обрабатывающее производство. Внутренний рынок России в условиях экономической стабилизации и роста покупательской способности населения потребует значительного расширения ассортимента рыбной продукции», – говорится в исследовании.

В агентстве отметили, что увеличение объемов добычи водных биоресурсов и запуск новых предприятий рыбопереработки повлечет рост доли постоянной занятости в структуре рынка труда рыбопромышленного комплекса, увеличение численности производственного и инженерно-технического персонала на предприятиях. Кроме того, считают в организации, изменится уровень требований к навыкам и компетенциям персонала.

В то же время, как сообщает корреспондент Fishnews, недостаточный уровень инвестиций в модернизацию флота, развитие береговой инфраструктуры и системы переработки назван в числе угроз при SWOT-анализе по направлению «Экономика и бизнес».

Fishnews