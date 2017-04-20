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Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Сергей Барабанов: Для развития нужен ресурс

Камчатка – регион, богатый лососем и другими видами водных биоресурсов, и это нужно сберечь, стремиться к тому, чтобы рыбные запасы сохранить и преумножить, отмечает председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей Барабанов.

Камчатский край позиционируется как регион, где реализуются крупные проекты в области береговой переработки водных биоресурсов. В последние годы построено 16 современных заводов.

При наличии постоянного сырьевого обеспечения такое развитие продолжится, считает председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей Барабанов.

Регион богат лососем, другими видами водных биоресурсов, которые осваиваются в «прибрежке». «И это надо сберечь. Бороться с браконьерством. Любыми путями стремиться к тому, чтобы ресурс сохранить и преумножить», – заявил руководитель объединения в интервью Fishnews. При этом Сергей Барабанов отметил важность сохранения естественного воспроизводства лосося.

Рыбоохране непросто осуществлять свою деятельность на огромных подведомственных территориях. «Поэтому рыбопромышленники также оказывают поддержку в работе по сохранению ресурса. Заключаем договоры, нанимаем специальные бригады, из других регионов, чтобы они занимались рыбоохраной», – рассказал Сергей Барабанов.

В прошлом году бюджет ассоциации на рыбоохранные мероприятия составил порядка 10-15 млн рублей, сообщил собеседник Fishnews. «Это на содержание сотрудников, заработную плату для них. Кроме того, мы приобрели технику, средства шли на ее эксплуатацию, на зарплату водителям. В рыбоохранных мероприятиях мы сотрудничаем с Кроноцким заповедником», – прокомментировал он.

Осуществляется взаимодействие и с наукой. «Ежегодно, на протяжении 15 лет, работают научные сотрудники на Озерновском РКЗ № 55. Взаимодействуем со специалистами, которые ведут учет захода лосося на Курильское озеро. Помогаем организовать облеты для оценки ситуации с подходами рыбы. Эта работа ведется в основном за счет рыбопромышленных предприятий. Мы, например, предоставляем вертолет, иногда я сам летаю. В этом году уже достигнуты договоренности с КамчатНИРО об авиаучете. Для нужд института ассоциация приобрела рыбоучетное заграждение – чтобы была возможность более точно оценивать ситуацию с подходами производителей», – рассказал Сергей Барабанов.

Руководитель ассоциации также прокомментировал тему организации лососевой путины. «Думаю, сложности всегда были, есть и какие-то годы будут. Другое дело, что процесс пытаются отрегулировать цивилизованным способом. Краевые власти собирают рыбаков, проводят заседания, где обсуждаются объемы, подготовка к лососевой путине. Не обходится, конечно, без спорных моментов. Например, с жаберными сетями», – отметил он.

Использование этих орудий лова в регионе стало одной из острых тем. Ассоциация ранее также заявила, что нужно навести порядок в этом вопросе, иначе под угрозой оказывается важный для социально-экономического развития края ресурс.

«Наше объединение в прошлом году обратилось к руководству отрасли с просьбой поручить подведомственным научным организациям, чтобы они обеспечили проработку вопроса о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – с целью запрещения использования жаберных сетей на морских РПУ Камчатского полуострова и северных Курильских островов.

В прошлом году в результате авиаучета выяснилось, что высокие показатели по заполнению на тех реках, где фактически работает по одному предприятию, не выставляющему жаберные сети на своих участках. Но, по предварительным данным, таких рек всего четыре на всем западном побережье Камчатки», – сообщил Сергей Барабанов.

Еще один острый вопрос – точность прогнозов по подходам рыбы. Финансирование отраслевой науки сокращается, в результате страдает научное обеспечение рыбохозяйственной деятельности. Как итог – предприятия готовятся к путине, вкладывают большие средства, а ожидаемого результата не получают.

«В целом же для рыбаков важны стабильные условия работы. Самое главное произошло в 2008 году, когда за предприятиями закрепили на 20 лет рыбопромысловые участки. Не меняют правила – работать легче. Банки спокойны, что компания выплатит кредит, сотрудники – что они получат заработную плату. Все работают», – резюмировал руководитель ассоциации.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: браконьерствокамчаткалосось

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