Усть-Большерецкий район вносит весомый вклад в уловы Камчатки. Это территории с уникальными природными ресурсами, прежде всего – лососем, знаменитой озерновской неркой. Сохранять и рационально использовать рыбные запасы нелегко. О том, какие острые вопросы сегодня стоят в этой области, в интервью Fishnews рассказал председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей Барабанов.

– Сергей Анатольевич, сейчас рыбацкий бизнес ждет выхода нормативных правовых актов по инвестиционным квотам – об этом руководители компаний говорят, когда обсуждаются перспективы вложений. На Камчатке – своя специфика, вас тема квот под инвестиции также волнует? Есть предприятия, желающие претендовать на эти лимиты?

– У нашего региона, конечно, свои особенности, но тема инвестиционных квот затрагивает всех. Камчатские предприятия также не могут остаться в стороне от происходящих в отрасли процессов.

Если говорить о квотах для тех, кто построил новые суда, – это очень сложная тема, даже не берусь ее комментировать. Остается вопрос, на каких верфях в России реализовывать эти проекты.

Что касается береговой переработки, если выйдут документы, предусматривающие дополнительные ресурсы для предприятий, которые вкладываются в развитие, то, естественно, будем стремиться к получению таких квот. Это логично и справедливо, что люди, инвестирующие средства, причем значительные, в береговую рыбопереработку на территории Российской Федерации, могут рассчитывать на сырьевое обеспечение. Тем более что речь идет о развитии производств в регионе с непростыми условиями. Нелегко сохранить в таких местах коллектив, привлечь и удержать специалистов. Это самое тяжелое. В отрасли в принципе стоит кадровый вопрос.

– А какие компании будут претендовать на инвестиционные квоты под постройку береговых заводов?

– Думаю, все предприятия, которые в последние годы, после 2008-го, вкладывали значительные финансовые средства в развитие береговой переработки и модернизацию уже существующих заводов. Они же до сих пор модернизируются. Мы не остановились на достигнутом, продолжаем вкладывать средства в развитие производств. В частности, сейчас руководством страны объявлен Год экологии, и я знаю, что многие предприятия будут в 2017-м строить очистные сооружения.

– Камчатский край позиционируется как регион, где реализуются крупные проекты в области береговой переработки водных биоресурсов. В последние годы построено 16 современных заводов. Будет ли, на ваш взгляд, на Камчатке продолжаться процесс модернизации береговых производств?

– Думаю, при наличии постоянного сырьевого обеспечения такое развитие будет происходить. Необходим гарантированный объем, позволяющий рассчитать экономические показатели для компаний. Если не будет ресурса, ничего происходить не будет. Зачем строить предприятие, если нечего перерабатывать?

Да, Камчатка – регион, богатый лососем, другими видами водных биоресурсов, которые осваиваются в «прибрежке». И это надо сберечь. Бороться с браконьерством. Любыми путями стремиться к тому, чтобы ресурс сохранить и преумножить. Способы разные. Некоторые предлагают построить в крае рыбоводные заводы, как в Сахалинской области, и за счет этого увеличить подходы лосося к побережью. Другие считают нужным основной акцент сделать на сохранении естественного воспроизводства. Я поддерживаю эту точку зрения, надо давать рыбе возможность отнереститься, чтобы восполнять запасы именно диким, не искусственно выращенным лососем. Ведь дикая рыба славится своим качеством.

– В плане борьбы с браконьерством – как у вас налажено взаимодействие с Северо-Восточным территориальным управлением Росрыболовства? Есть ли диалог?

– У рыбоохраны сейчас штат маленький. Им очень тяжело осуществлять свою деятельность на огромных подведомственных территориях. Поэтому рыбопромышленники также оказывают поддержку в работе по сохранению ресурса. Заключаем договоры, нанимаем специальные бригады, из других регионов, чтобы они занимались рыбоохраной. Единственное, о чем мы просим территориальное управление, направить одного – двух сотрудников, допустим, на 100 км побережья, чтобы по закону осуществлять задержания нарушителей.

В прошлом году бюджет ассоциации на рыбоохранные мероприятия составил порядка 10-15 млн рублей. Это на содержание сотрудников, заработную плату для них. Кроме того, мы приобрели технику, средства шли на ее эксплуатацию, на зарплату водителям. В рыбоохранных мероприятиях мы сотрудничаем с Кроноцким заповедником.

– В этом году уже обсуждали планы на путину: как будет организована рыбоохрана, какое участие примет ассоциация?

– Предварительные обсуждения наша организация уже проводила. Принципиально все поддерживают, что работа по охране ресурса должна продолжаться. Поэтому будем и дальше двигаться в этом направлении. Проведем заседание совместно со всеми заинтересованными структурами и тогда уже примем решение, каким конкретно будет финансирование, сколько людей будет задействовано в рыбоохране, на каких реках, кому что необходимо. Это рабочие моменты, которые нужно обсуждать.

– Тем более что столько сторон задействовано.

– Да, структур много, они разные. От частного бизнеса, до силовых структур, государственных ведомств.

– Но в принципе нехватка государственных инспекторов ощущается?

– Это самая основная проблема. Она зародилась в 90-е годы, и никак мы ее победить не можем. Все в стране разваливалось, государство не смогло больше слаженно защищать ресурс, активизировался бесконтрольный лов. И теперь население сложно отучить от такого подхода. Молодые люди не заинтересованы в легальной работе, взгляд на вещи простой: зачем трудиться по закону, если можно незаконно заготовить икру, а потом жить на полученные деньги до следующей путины?

– Вы сотрудничаете с рыбоохраной, а научному обеспечению рыбаки оказывают поддержку?

– Сотрудничаем мы с наукой и достаточно плотно. Ежегодно, на протяжении 15 лет, работают научные сотрудники на Озерновском РКЗ № 55. Взаимодействуем со специалистами, которые ведут учет захода лосося на Курильское озеро. Помогаем организовать облеты для оценки ситуации с подходами рыбы. Эта работа ведется в основном за счет рыбопромышленных предприятий. Мы, например, предоставляем вертолет, иногда я сам летаю. В этом году уже достигнуты договоренности с КамчатНИРО об авиаучете. Для нужд института ассоциация приобрела рыбоучетное заграждение – чтобы была возможность более точно оценивать ситуацию с подходами производителей.

- А что касается организации лососевой путины, работы региональной комиссии по анадромным. Обычно представители Камчатки докладывают на научно-промысловом совете, что система отлажена, глобальных вопросов не возникает. Действительно ли все так гладко?

– Думаю, сложности всегда были, есть и какие-то годы будут. Другое дело, что процесс пытаются отрегулировать цивилизованным способом. Краевые власти собирают рыбаков, проводят заседания, где обсуждаются объемы, подготовка к лососевой путине. Не обходится, конечно, без спорных моментов. Например, с жаберными сетями.

– Использование этих орудий лова стало одной из острых тем. Ваша ассоциация ранее также заявила, что нужно навести порядок в этом вопросе, иначе под угрозой оказывается важный для социально-экономического развития края ресурс.

– Да, действительно, наше объединение в прошлом году обратилось к руководству отрасли с просьбой поручить подведомственным научным организациям, чтобы они обеспечили проработку вопроса о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – с целью запрещения использования жаберных сетей на морских РПУ Камчатского полуострова и северных Курильских островов.

В прошлом году в результате авиаучета выяснилось, что высокие показатели по заполнению на тех реках, где фактически работает по одному предприятию, не выставляющему жаберные сети на своих участках. Но, по предварительным данным, таких рек всего четыре на всем западном побережье Камчатки.

Еще один острый вопрос – точность прогнозов по подходам рыбы. К сожалению, финансирование отраслевой науки сокращается, в результате страдает научное обеспечение рыбохозяйственной деятельности. Как итог – предприятия готовятся к путине, вкладывают большие средства, а ожидаемого результата не получают.

В целом же для рыбаков важны стабильные условия работы. Самое главное произошло в 2008 году, когда за предприятиями закрепили на 20 лет рыбопромысловые участки. Не меняют правила – работать легче. Банки спокойны, что компания выплатит кредит, сотрудники – что они получат заработную плату. Все работают.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Апрель 2017 г.