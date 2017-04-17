17 апреля 2017 года

Для жаберных сетей нужны новые правила

Решение об ограничении использования жаберных сетей должно быть принято на федеральном уровне – путем внесения изменений в правила рыболовства, считает сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.

Камчатские рыбопромышленники и отраслевые ассоциации не раз высказывались за полный запрет использования жаберных сетей на морских участках для промысла тихоокеанских лососей. В последние годы такая «альтернатива» традиционным ставным неводам стала распространенной практикой и беспокоит не только рыбаков. Депутаты краевого Заксобрания уже выступили с инициативой наделить полномочиями по определению способов и орудий лова территориальные комиссии по регулированию промысла анадромных видов рыб.

Решение об ограничении использования жаберных сетей нужно принимать на федеральном уровне, уверен зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Борис Невзоров. Комментируя ситуацию корреспонденту Fishnews, сенатор обратил внимание, что сети представляют угрозу для безопасности мореплавания, поскольку их часто срывает штормами в море, где возникает риск аварий с намоткой на винт судна. Кроме того, это варварский способ добычи рыбы, применение которого идет вразрез с недавно принятым законом о запрете дрифтерного промысла.

«Невод – это пассивное орудие лова, а любая сеть, будь она в море или в реке, – это активный вид рыболовства. Невод отстоит от устья на несколько километров, оставляя рыбе возможность для прохода в реку. А эти сети стоят иногда вплотную», – подчеркнул сенатор.

По его словам, регулятору стоит прислушаться к мнению рыбацкой общественности, поскольку на Камчатке все ассоциации за исключением одной выступили за категорический запрет жаберных сетей. «Я разговаривал по этому вопросу с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Хочу, чтобы на Совете Федерации мы этот вопрос рассмотрели, и надеюсь, что будет принято решение, – отметил Борис Невзоров. – Почему бы не внести изменения в правила рыболовства и не запретить объячеивающие сети? Рыбаки просят сами, им виднее, каким орудием лова можно брать эту рыбу. Этот вопрос нужно решить Росрыболовству и решить в пользу большинства рыбаков».

Fishnews