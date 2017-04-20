20 апреля 2017 года

Дума поддержала поправки по госгранице для рыбацкого флота

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект законодательных изменений, которые должны решить проблему прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые следуют из одного района промысла в другой.

Напомним, что проект федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» был передан в Госдуму в июле 2016 г. Законодательным собранием Приморского края. С его помощью региональные парламентарии предложили решить вопрос неоднократного пересечения госграницы для рыбацких судов, которые переходят из одного района промысла в другой. В том числе обеспечить для такого флота возможность следования Первым Курильским проливом.

Согласно тексту законопроекта, представленному к первому чтению, предложено предусмотреть: российские суда, осуществляющие рыболовство в исключительной экономической зоне и (или) на континентальном шельфе РФ, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль, могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля, чтобы пройти через территориальное море России для перехода из одного района промысла в другой.

При этом предусматриваются уведомление пограничных органов о намерении пересечь границу и передача в погранорганы данных о местоположении таких судов. «Проход через территориальное море должен быть непрерывным и быстрым», – говорится в законопроекте. Правила уведомления и правила передачи данных должны быть установлены правительством. Речь идет о промышленном, прибрежном рыболовстве и рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Ответственный комитет Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции – в своем заключении заявил, что в целом поправки могут быть поддержаны, поскольку они направлены на устранение правового пробела и создание наиболее оптимальных условий для развития отечественного рыболовства.

Но в то же время отмечено, что некоторые положения законопроекта нужно привести в соответствие с положениями Кодекса торгового мореплавания, а также федеральных законов «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», «О континентальном шельфе РФ», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Ко второму чтению ждут уточнений

Законопроект очень важен для рыбаков Дальнего Востока, отметила на заседании Госдумы 20 апреля член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Виктория Николаева.

Говоря о том, к каким последствиям приводит необходимость следовать Четвертым Курильским проливом, депутат отметила, что только за первую половину 2015 г. суда рыбопромысловых компаний Приморья вынуждены были пройти длинным путем 59 раз. «Финансовые потери компаний составили более 30 млн рублей эксплуатационных затрат, и около 11 млн рублей – это упущенная выгода в связи с непроизводительными затратами», – заявила парламентарий.

Она отметила, что правительство и комитет Госдумы законопроект поддерживают, и предложила принять поправки в первом чтении.

Коллеги с этим согласились. В то же время депутаты обратили внимание, что возникает вопрос о критерии быстроты прохода и о том, кто будет такой признак определять. «Я думаю, что ко второму чтению мы рассмотрим этот вопрос и посмотрим, насколько эта фраза действительно корректна», – прокомментировала Виктория Николаева.

Поднят был и вопрос о том, как быть в ситуации, если возникнет необходимость остановиться в результате обстоятельств непреодолимой силы или бедствия либо в целях оказания помощи. Эту тему также нужно изучить, сказала член ответственного комитета.

Депутат Георгий Карлов напомнил об изменениях законодательства, которые были приняты в прошлом созыве, – об уведомительном пересечении границы для российских судов, используемых в целях рыболовства. Обеспечено спутниковое слежение – для безопасности передвижения судов и контроля. «Вот почему сегодня мы не на словах, а на деле подходим к моменту устранения излишних, избыточных административных функций», – сказал парламентарий. Он высказался в поддержку законопроекта и отметил, что вопросы, которые были заданы, нужно тщательно рассмотреть ко второму чтению.

Депутат Юрий Швыткин заявил, что поддерживает законопроект. Но тут же добавил, что, «исходя из практики, как правило, правонарушения пограничного и таможенного контроля совершаются рыболовецкими судами», поэтому, по его мнению, перед вторым и третьим чтениями есть необходимость наиболее глубокой «проработки вопроса ужесточения контроля в части возможных правонарушений <…> пограничного и таможенного контроля в территориальных водах».

Fishnews