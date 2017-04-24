24 апреля 2017 года

Правительство определилось с видами биоресурсов под инвестквоты

Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.

Распоряжением Правительства РФ от 20 апреля 2017 г. № 764 утвержден перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи, в отношении которых предоставляются права на вылов, а также выделена квота на инвестиционные цели.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошло 16 позиций. В первом блоке минтай в Западно-Беринговоморской зоне, Петропавловско-Командорской подзоне, Северо- и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской, Северо-Охотоморской, Восточно-Сахалинской подзонах. Сельдь в Северо-Охотоморской подзоне. Треска в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо- и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. По Северному бассейну – треска и пикша в районах действия межправительственных соглашений с Норвегией – в Баренцевом и Норвежском морях.

Также в этой части перечня дальневосточные камбалы в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо- и Южно-Курильской зонах, в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; терпуги – в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Южно- и Северо-Курильской зонах; командорский кальмар в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне; макрурус в Карагинской подзоне, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах; навага в Карагинской подзоне, Южно-Курильской зоне, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах; черный палтус в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах; белокорый палтус в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах. Таким образом, по мнению разработчиков, выполняется поручение президента о господдержке инвестиционных проектов различного масштаба.

По пяти пунктам перечня распоряжение вступит в силу с 1 января 2018 г. Речь идет о крабах. Камчатском в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, синем – в Западно-Беринговоморской зоне, Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, равношипом – в Северо-Охотоморской подзоне, стригуне опилио – в Западно-Беринговоморской зоне, Северо-Охотоморской подзоне, стригуне бэрди – в Камчатско-Курильской подзоне. Для Северного бассейна в список вошел камчатский краб в Баренцевом море.

Разработчики ранее указывали, что отобраны наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов промысловые объекты. Также отмечалось, что на построенных для получения инвестквот судах и береговых заводах можно будет использовать и другие виды водных биоресурсов.

Напомним, что вначале в качестве промысловых объектов для распределения квот на инвестиционные цели предлагались минтай и сельдь на Дальнем Востоке, треска и пикша на Севере, однако затем перечень стали расширять.

Распоряжение правительства с перечнем смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.