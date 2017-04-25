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Основанный рыбопромышленниками Сахалинской области фонд «Родные острова» вошел в жюри XX экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп». Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддерживают экодвижение и спорт

Основанный рыбопромышленниками Сахалинской области фонд «Родные острова» вошел в жюри XX экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп». В марте организация поддержала проведение кубка ДФО по боксу, а в планах на май – массовый забег в областном центре.

«Зеленый калейдоскоп» проводится для школьников, занимающихся в экологических кружках, а также классах, отрядах и клубах экологического направления. За двадцать лет существования фестиваля в нем поучаствовало свыше 3000 детей и подростков в составе более 200 команд. В 2017 г. на фестиваль съехались пятнадцать команд школьников. Фонд «Родные острова» вошел в число благотворителей, которые помогли мероприятию состояться.

Член попечительского совета фонда Игорь Янчук оценил защиту проектов «Паспорт уникального места». Участникам предстояло не просто рассказать об этих местах, но подготовить презентацию с планом экологических мероприятий на объектах. Все подготовленные ребятами паспорта войдут в книгу-сборник, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда.

«Совместными усилиями дети, участники лагеря, и мы, взрослые, должны ответить и на глобальные вопросы о том, как улучшить экологическую обстановку, поднять уровень экологической культуры у граждан, - отметил Игорь Янчук. - И, думаю, тут нам есть чему поучиться у таких неравнодушных и активных ребят».

Отметим, что в марте при поддержке фонда на Сахалине состоялось первенство ДФО по боксу. На ринге встретились 90 спортсменов из восьми регионов. А в ближайших планах фонда – организация массового забега в Южно-Сахалинске с денежными сертификатами, ценными призами и подарками для победителей. Состязание пройдет 14 мая.

Добавим, что забег приурочен к первому дню рождения регионального фонда «Родные острова». Организаторы хотят объединить всех жителей островного региона вокруг темы здорового образа жизни и спорта и приглашают каждого испытать свои силы.

«Хочется подтолкнуть участников забега к тому, чтобы в будущем им захотелось испытать свои силы на более серьезных дистанциях, – рассказал президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. – Возможно, кто-то из участников захочет заниматься бегом серьезно после нашего забега. Бег – это возможность испытать себя и свои силы. Понять, на что ты способен. И доказать в первую очередь себе, что ты можешь больше, чем думаешь».

Регистрация участников забега уже началась на сайте «Родных островов».

Фонд «Родные острова» был создан весной 2016 г. Сначала в нем принимали участие семь компаний: «ПРК», «КУК», «Монерон», «Аквамарин», «СТК», «Пристань», «Севрыбфлот», – но к концу года этот список пополнили компании «Заря», «Алаид», «Каниф», «ДВ-Флот», «Горняк – 1», «Далькреветка» и «Оплот Мира». По словам Александра Кана, в прошлом году было реализовано несколько крупных проектов, заложен фундамент многофункционального спортивного комплекса «Восток». В течение года на реализацию различных проектов было направлено более 60 млн рублей.

Fishnews

  • Основанный рыбопромышленниками Сахалинской области фонд «Родные острова» вошел в жюри XX экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп». Фото пресс-службы фонда
  • «Зеленый калейдоскоп» проводится для школьников, занимающихся в экологических кружках, а также классах, отрядах и клубах экологического направления. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН. Фото пресс-службы фонда
  • В ближайших планах фонда «Родные острова» – организация массового забега в Южно-Сахалинске. Фото пресс-службы фонда
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