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Встреча главы государства Владимира ПУТИНА с членами Совета законодателей. Фото пресс-службы президента

Парламентарии довольны нормой о регистрации для «прибрежки»

Требование к регистрации предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством, играет огромную роль для дальневосточных регионов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на встрече президента с членами Совета законодателей.

С 1 октября 2016 г. вступила в силу норма о том, что «прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории прибрежного субъекта РФ». Это требование было предусмотрено федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 349, сообщает корреспондент Fishnews.

На встрече, которую глава государства Владимир Путин проводил 24 апреля с членами Совета законодателей, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность этих изменений. Спикер привела их в качестве примера практических результатов общения президента с парламентариями. «На прошлой нашей встрече председатель парламента Камчатского края поднял вопрос о необходимости принять закон о регистрации рыбодобывающих компаний, занимающихся прибрежным ловом, на территории субъектов Российской Федерации, где они этим уловом занимаются. Это, наверное, по скорости единственный такой случай, когда 3 июля вы уже подписали закон, который ввел это правило», – сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, принятое решение играет огромную роль для дальневосточных регионов, «потому что это рабочие места, это налоги в бюджеты, это упорядочение всей этой деятельности под контролем субъектов».

Спикер Заксобрания Камчатского края Валерий Раенко (он и поднял в прошлом году на совете законодателей тему «прописки» предприятий прибрежного рыболовства) также остановился на изменениях отраслевого законодательства. «Прежде всего примите слова благодарности за своевременное принятие меры в наведении порядка в рыбной отрасли. Именно на этой площадке мы рассматривали вопросы и дрифтерного лова, и регистрации рыбодобывающих компаний в местах освоения квот, о чем говорила Валентина Ивановна. Благодаря вашим поручениям, Владимир Владимирович, те вопросы, те проблемы, которые не решались на протяжении ряда лет, слава богу, решены», – сказал председатель краевого парламента.

Результатом принятых мер он назвал рекордный для края вылов водных биоресурсов – 1 млн 100 тыс. тонн. «А так как ни одна рыбодобывающая компания не ушла из региона, бюджет Камчатки получил дополнительных налогов три миллиарда. Это реальные шаги», – оценил Валерий Раенко.

Fishnews

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