25 апреля 2017 года

Российский павильон ждет гостей в Брюсселе

25 апреля в Брюсселе начала работу выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2017. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представляют более двух десятков предприятий, объединенных в рамках национального стенда.

В этом году выставка проходит в 25-й раз и, по словам организаторов, уже стала самой большой за всю историю по размерам выставочных площадей – свыше 38,35 тыс. кв. м. Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2017 собрала более 1800 компаний-участниц из 79 стран мира, представляющих все секторы рыбной индустрии. На протяжении трех дней рыба и морепродукты, оборудование и сопутствующие услуги предлагаются вниманию ведущих игроков рыбного рынка – импортеров, экспортеров, оптовиков, переработчиков, ресторанов, супермаркетов, гостиниц и других компаний розничной торговли и общественного питания.

Национальный павильон России на Seafood Expo Global объединил 22 рыбодобывающих и перерабатывающих предприятия – вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них РК «Восток-1», Южно-Курильский рыбокомбинат, Ocean Trawlers, «Витязь-Авто», Архангельский траловый флот, Русская рыбопромышленная компания, «Сигма Марин Технолоджи», «Балтийский берег», «Северные морепродукты», ГК «Вариант», «Сириус», «Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания», «Новая Аляска Волхов», «Камшат» и другие.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на открытии выставки заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков осмотрел российскую экспозицию и поблагодарил руководителей российских компаний, приехавших в Брюссель.

«Второй раз мы представляем Россию единым стендом. Это очень важно, показательно, - отметил глава федерального агентства. - За последние годы рыбацкая отрасль перестала быть разрозненной, а объединяется и консолидируется для решения общих задач. К реализации ряда из них мы подошли очень близко - это и обновление флота, и рост объемов производства, понимание новых рынков и того, как позиционировать себя с точки зрения переработки на азиатских и европейских рынках».

Руководитель рыбного ведомства подчеркнул важность диверсификации производства. «Участие в авторитетных выставках Брюсселя и Циндао, и, конечно, организация в России первого отраслевого форума и выставки, видятся логичными и целесообразными шагами на этом пути», - заключил Илья Шестаков.

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин обратил внимание на высокий уровень организации национального стенда. «Несмотря на не совсем благоприятную внешнеэкономическую ситуацию, связанную с санкциями, здесь в Брюсселе, чувствуется прагматический интерес и оптимистический настрой в бизнес-кругах по развитию торгово-экономического сотрудничества с Россией. По итогам года мы наблюдаем постепенную стабилизацию товарооборота, а также видим точки роста партнерских взаимоотношений в сфере рыбной промышленности, тем более что российские рыбаки второй год подряд добывают рекордные объемы рыбы и морепродуктов», - сказал дипломат.

В дни выставки на площадке национального стенда запланированы официальные мероприятия Росрыболовства и деловые переговоры участников российской делегации с представителями смежных отраслей – банковских кругов, ретейла, ресторанного бизнеса, рыбопереработки, производителей и поставщиков технологического оборудования.

Fishnews