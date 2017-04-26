26 апреля 2017 года

Норвегию пригласили на рыбный форум в Петербург

На выставке в Брюсселе глава Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с делегатами от Норвегии. Представителей рыбной отрасли королевства пригласили к участию в отраслевых мероприятиях в Санкт-Петербурге.

В день открытия выставки Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2017 заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел переговоры с постоянным заместителем министра рыболовства Норвегии Арне Бенджаминсеном.

Участники встречи обсудили вопрос управления добычей краба-стригуна опилио на шельфе Баренцева моря в районе регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК). Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, ключевым в переговорах стало предложение российской стороны по возможным изменениям в «Схему контроля и принуждения» НЕАФК.

Также представители двух стран коснулись вопросов взаимодействия в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Стороны подтвердили эффективную реализацию ее положений.

В заключение Илья Шестаков пригласил норвежскую делегацию принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий. Напомним, они пройдут при поддержке Росрыболовства с 14 по 16 сентября 2017 г. в Санкт-Петербурге.

«Впервые Россия выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии и смежных отраслей экономики различных государств. Надеемся, что российская площадка станет такой же авторитетной и востребованной мировым бизнес-сообществом, как и выставки в Брюсселе, Бостоне, Циндао», – подчеркнул Илья Шестаков.

Fishnews