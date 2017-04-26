26 апреля 2017 года

«Квоты под берег» станут требовательнее

«Рыбная» правкомиссия учла предложения ВАРПЭ об установлении дополнительных требований при выделении инвестиционных квот для береговых предприятий. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу проработать в этой части вопросы регулирования распределения инвестквот.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров неоднократно указывала на явную недостаточность минимальных требований к береговым заводам, включенных в проекты постановлений о распределении инвестиционных квот.

Так, если для рыбопромысловых судов в проектах НПА предусмотрены объективные физически измеримые параметры, которые задают пороговые значения для ресурсного обеспечения построенных судов, то для тех, кто инвестирует в береговые заводы, такие твердые ограничители предусмотрены не были, обратили внимание в ВАРПЭ.

«Объем предоставляемой инвестиционной квоты для берегового завода предлагали исчислять не на основании объективных параметров, а исключительно на основании предоставленной самим инвестором информации. Причем после наделения инвестквотой не была предусмотрена процедура проверки и подтверждения этой информации», - заявил Fishnews президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

В результате, по его словам, возникает возможность дешево получить большой объем водных биоресурсов. К примеру, при покупке производственной линии за 1-2 млн долларов инвестор получает 40 тыс. тонн минтая и сельди, стоимость которых в течение последующих 15 лет (на время наделения квотой) будет составлять более 100 млн долларов.

Не согласившись с такой арифметикой, в ВАРПЭ предложили другой подход: после введения в строй своего берегового завода инвестор должен будет подтверждать производство продукции в объеме 70% от заявленного объема. Именно заявленный объем и является основанием и расчетной основой для объема инвестиционной квоты, уверены в ассоциации.

Свои предложения, как не допустить нормативного перекоса, отраслевое объединение направляло в Минсельхоз России, а также вице-премьерам Аркадию Дворковичу и Юрию Трутневу.

12 апреля этот вопрос обсуждался на заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В качестве члена комиссии с соответствующим предложением выступил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В результате в итоговый протокол была включена следующая формулировка:

«Дополнить требования к объектам инвестиций – рыбоперерабатывающим предприятиям, показателем годового объема производства продукции из водных биологических ресурсов;

установить обязанность инвестора производить продукцию из водных биологических ресурсов на построенном объекте (рыбоперерабатывающем предприятии) в объеме не менее 70% заявленного при получении указанной квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов годового объема производства продукции из водных биологических ресурсов».

«Это верное решение. Надеемся, что предложение отраслевого рыбацкого объединения найдет отражение в проектах постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих порядок и процедуры распределения инвестиционных квот», – отметил Герман Зверев.

Fishnews