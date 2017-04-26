26 апреля 2017 года

Правительство поддержало создание ТОР с «рыбным» уклоном

Новая территория опережающего развития в Хабаровском крае – ТОСЭР «Николаевск» – должна создать стимулы для рыбопереработки и судоремонта. Инвесторы продолжают работу по реализации своих проектов.

Официально опубликовано постановление правительства от 19 апреля 2017 г. № 464 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск».

Среди других территорий опережающего развития, созданных на Дальнем Востоке, она выделяется своей рыбацкой спецификой: якорные инвесторы предложили для реализации проекты в сфере переработки водных биоресурсов и судоремонта. Основой для территории опережающего развития стали как раз те отрасли, к которым проявляют интерес инвесторы, отметили краевые власти.

Режим ТОСЭР решено распространить на несколько муниципальных образований в составе Николаевского района – городские поселения «Город Николаевск-на-Амуре», «Рабочий поселок Многовершинный», Иннокентьевское, Красносельское, Оремифское, Члянское сельские поселения.

Согласно постановлению, рыболовство и рыбоводство включены в перечень видов экономической деятельности с особыми условиями предпринимательской деятельности. Рыбное хозяйство – локомотив экономики Николаевского района, рассказал ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» глава муниципального образования Анатолий Леонов. Местные власти ожидают, что роль отрасли в жизни района будет расти.

Механизм ТОР предполагается использовать для развития береговой переработки водных биоресурсов, отметили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна.

В процессе развития бизнес столкнулся с инфраструктурными ограничениями – нехваткой электроэнергии. Работа на собственных дизельных станциях ведет к удорожанию конечного продукта. При создании ТОР эти проблемы должны быть решены.

«Поддержка новых проектов выразится в первую очередь во вложениях государства в создание обеспечивающей энергетической инфраструктуры. Потребность в этом заявили три компании – ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное», ООО «Восточный рыбокомбинат», ООО «Союз». Ожидается, что объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 1014 млн рублей, краевого – 338 млн рублей», – рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Проекты, которые будут здесь реализованы, связаны в основном с рыбопереработкой и судоремонтом. Это и новые рабочие места, и рост налоговых отчислений. Важно и то, что с появлением территории опережающего развития у нас появится возможность решить очень важную проблему в районе – дефицит энергетической инфраструктуры. Появление новых линий электропередачи и подстанций, которые мы планируем построить здесь, станет хорошим подспорьем для бизнеса и повысит стабильность электроснабженияНиколаевского района в целом», – считает губернатор Вячеслав Шпорт.

ТОСЭР «Николаевск» – третья территория опережающего социально-экономического развития в Хабаровском крае.

Fishnews