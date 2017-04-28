28 апреля 2017 года

Повышать качество продуктов будут по плану

Правительство считает необходимым улучшать систему мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов. Также в рамках специальной стратегии предусматривается борьба с фальсификацией, совершенствование госконтроля и другие меры.

Распоряжением Правительства от 19 апреля 2017 г. № 738 утвержден план реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, работа предусматривается по ряду направлений. Это, в частности, совершенствование нормативной базы в сфере качества пищевой продукции, обеспечение мониторинга качества продовольствия, создание единой информационной системы прослеживаемости пищевой продукции, создание механизмов стимулирования производителей к выпуску продовольственных товаров, отвечающих критериям качества и принципам здорового питания, приоритетное развитие научных исследований в области питания населения.

Ведомствам предстоит в ближайшее время продумать, каким образом будет закреплено на нормативном уровне определение качества пищевой продукции и принципов здорового питания. Такая задача поставлена перед целым рядом структур – Роспотребнадзором, Минздравом, Минсельхозом, Минпромторгом, Министерством экономического развития, Росстандартом, ФАНО и РАН.

Нашла в плане отражение и тема борьбы с подделками на продовольственном рынке. В 2017 – 2020 гг. предусматривается разработка идентификационных критериев (маркеров) пищевой продукции для целей выявления фальсификации, а также разработка аналитических методов выявления подделки пищевой продукции.

Национальное законодательство в сфере обеспечения качества пищевой продукции и ее безопасности для здоровья человека должно по мере необходимости гармонизироваться с актами, составляющими право ЕАЭС.

На уровне постановления правительства поручено урегулировать вопрос совершенствования системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения. Предусматривается создание единой информационной системы результатов лабораторных исследований пищевой продукции, выполненных в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

В июле в правительство должен быть представлен доклад по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. В это же время кабмин ждет предложений по разработке национальных и межгосударственных стандартов прослеживаемости качества пищевой продукции.

Участие в работе по повышению качества продовольствия намерены принять и эксперты рыбной отрасли. Стратегия – документ необходимый, в сфере повышения качества пищевой продукции есть большое поле для дальнейшей деятельности, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев является сопредседателем рабочей группы Открытого правительства по санитарно-эпидемиологическому надзору. «Сейчас в рамках рабочей группы этот документ также будем анализировать. С тем, чтобы провести «пересортицу» действующих обязательных требований по качеству и безопасности пищевой продукции и формулирование новых требований», – прокомментировал выход плана руководитель ассоциации.

Fishnews