10 февраля 2017 года

Эксперты рыбной отрасли участвуют в реформе контроля и надзора

Президент ВАРПЭ Герман Зверев утвержден сопредседателем экспертной рабочей группы Открытого правительства по санитарно-эпидемиологическому надзору.

Власти и бизнес продолжают совместно прорабатывать изменения системы контроля и надзора. Напомним, что в декабре был утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Ее реализацию курирует министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Предполагается, что программа поможет снизить административный пресс на бизнес и в то же время повысить эффективность контроля и надзора, сообщает корреспондент Fishnews.

Определены сферы предпринимательской деятельности и виды контроля и надзора, по которым работа будет вестись в приоритетном порядке в 2017 г. Это в том числе розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, пожарный надзор, надзор в области промбезопасности, санэпиднадзор, ветеринарный и фитосанитарный, экологический надзор, а также надзор в сфере трудового законодательства.

Перечень экспертных рабочих групп по совершенствованию контроля и надзора был утвержден на заседании правительственного проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Одним из сопредседателей рабочей группы Открытого правительства по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору за соблюдением санитарного законодательства назначен президент ВАРПЭ Герман Зверев. Другим сопредседателем стал статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.

Одно из ключевых направлений программы – систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований к предпринимательской деятельности. Рабочие группы решено создать для оценки эффективности обязательных требований и их последующей оптимизации.

Fishnews